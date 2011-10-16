کاهش 10 درصدی تلفات جاده ای مازندران طی پنجماهه امسال

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ اکبری شامگاه شنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی مازندران افزود: علت این کاهش را می توان به واسطه ارتقاء فرهنگ ترافیکی در بین شهروندان استان جستجو کرد.

وی اظهار داشت: شهروندان مازندرانی با استفاده از کلاه ایمنی در حین رانندگی، جلوی 70 درصد حوادث ناشی از فوت را گرفتند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی مازندران با اشاره به اینکه 25 درصد فوتیهای استان مربوط به تصادفات وسایل نقلیه کشاورزی بوده است، تصریح کرد: بیشترین تصادفات درون شهری مربوط به موتورسیکلت، دوچرخه و عابران پیاده بوده است.

اکبری از جاده گهرباران، پل ذغالچال، عبور هولار، دانشگاه آزاد ساری، عبور امره به عنوان حادثه خیز ترین مسیرهای مرکز استان در نیمه نخست امسال یاد کرد و افزود: هم اکنون تصادفات به عنوان دومین عامل مرگ و میر در کشور محسوب می شود.

سید علی اسد، مدیرکل راه و ترابری مازندران با اشاره به شناسایی 390 نقطه حادثه خیز دو سال گذشته در استان، اظهار داشت: امسال 100 نقطه حادثه خیز جدید در مازندران، ایمن سازی می شود.

وی بیان داشت: تاکنون 304 نقطه از 390 منطقه حادثه خیز مازندران ایمن سازی شده است.

مدیر کل راه و ترابری مازندران گفت: بر اساس اهداف برنامه پنجم توسعه، دولت سالانه مکلف به ایمن سازی 10 درصد نقاط حادثه خیز در کشور بوده که این مهم در استان مازندران به 15 درصد رسیده است.

مازندران از طریق سه محور هراز، کندوان و فیروزکوه با پایتخت کشور در ارتباط است.