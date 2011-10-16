نشست تخصصی نقد و بررسی شعر با حضور استادان برجسته کشور

بهروز ورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اجرای این نشست ادبی از جمله برنامه های فرهنگی ادبی مجموعه معاونت فرهنگی است که تحت نظر معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج برپا می شود.

وی با اشاره به حضور استادان برجسته کشور در نشست تخصصی نقد و بررسی شعر عنوان کرد: این مهم نقش بسزایی در افزایش راندمان اهداف برگزاری این نشست ایفا می کند.

این مسئول با اشاره به حضور اساتیدی چون هوشنگ چارلنگی، علی بابا چاهی و موسوی به عنوان میهمانان نشست نقد و بررسی شعر گفت: نقد و تحلیل استادان این نشست تخصصی زمینه های بروز استعداد های شعری در علاقمندان به شعر را دو چندان می کند.

مدیر فرهنگی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج همچنین از وجود استعداد های بارز و درخشان شعر در کرج خبرداد و عنوان کرد: این مهم لزوم توجه به فرآهم آوردن بسترهای کشف استعداد های شعری را در این کلانشهر دو چندان می کند.

ورمحمدی ساعت برگزاری این نشست تخصصی را از ساعت 16 تا 18 هر چهارشنبه ذکر و عنوان کرد: این نشست با هدف کشف استعدادهای جوان و شناخت ظرفیتهای ادبی کشور برگزار می شود.

وی با تاکید بر ایجاد عرصه های متنوع فرهنگی در کرج بیان کرد: از اهداف مهم این مجموعه فرهنگی شناخت استعدادهای شهر در خصوص بسترهای فرهنگی است.

این مسئول با بیان اینکه، کرج توان رشد استعدادهای فرهنگی و ادبی را دارد، بیان کرد: خلق این استعدادها و شکوفایی آن نیاز به توجه و نگاه عمیق فرهنگی دارد.

ورمحمدی مدیریت در فرهنگ را از ارکان مهم بسط و گسترش فرهنگ شهری دانست و افزود: رویکردهای خدماتی، هدفمند‌کردن ارائه خدمات از گزینه های کارآمد در خصوص این مهم است.





