حجم وصول مطالبات شرکت گاز استان سمنان 42 درصد افزایش یافت

علیرضا جراحی در گفتگو با مهر گفت: بیش از 174 میلیارد ریال از بدهی های معوقه مشترکان این شرکت محقق شد.

وی ادامه داد: این مطالبات معوق در اقدامی هماهنگ و با برگزاری مستمر نشست های کمیته وصول مطالبات در استان سمنان و با حمایتهای استاندار و مقامات ذیربط دریافت و به خزانه واریز شد.



به گفته وی، این مقدار مطالبات معوق دریافتی شامل مشترکین صنعتی 64 میلیارد و 500 میلیون ریال، جایگاه های سی ان جی 64 میلیارد و 58 میلیون ریال، بخش خانگی 40 میلیارد و 500 میلیون ریال، بخش دولتی، تجاری و تجاری ویژه بیش از پنج میلیارد ریال و سایر بخشها بیش از سه میلیارد ریال اخذ شده است.



مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان از طرح دریافت مطالبات از جایگاههای سی ان جی به صورت روزانه در آینده خبر داد.

وی ابراز امیدواری کرد: با برنامه ریزیهای انجام شده و با استمرار پیگیریها و همکاری مشترکان گاز طبیعی استان سمنان قبل از فرا رسیدن فصل سرما وصول حداکثری مطالبات معوقه در این استان محقق و از انباشت بدهی ها جلوگیری شود.