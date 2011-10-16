777 شغل در گرمه ثبت سامانه رصد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قلی زاده شنبه شب در جلسه شورای برنامه ریزی در شهرستان گرمه اظهار داشت: از 12 هزار و 63 شغل ایجاد شده در استان در این مدت نیز 777 شغل در گرمه در سامانه ثبت شده است.

وی تصریح کرد: ساخت هشت کیلومتر کانال آبیاری بتنی با اعتبار دو میلیارد و 520 میلیون ریال، احیا و مرمت پنج رشته قنات با اعتبار 770 میلیون ریال و اجرای طرح های آبیاری تحت فشار در 657 هکتار اراضی این شهرستان با اعتبار 23 میلیارد ریال ابلاغ شده است.

قلی زاده همچنین از ابلاغ سه هزار و 50 میلیارد ریال اعتبار؛ شامل تملک دارایی های سرمایه ای، اعتبارات فرهنگی و حوادث در نیمه نخست امسال به خراسان شمالی خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری سرشماری سراسری نفوس و مسکن از دوم تا 21 آبان ماه امسال گفت: آمار، پایه و اساس هر برنامه ریزی است و به روز رسانی اطلاعات تأثیرگذاری بسیار زیادی در تصمیم سازی مسئولان دارد.



وی با بیان این که هزار و 340 نفر در این مأموریت بزرگ در استان شرکت می کنند، افزود: افرادی باید در این قضیه مأمور شوند که دلسوز و آشنا با فرهنگ منطقه باشند و آمار و اطلاعات را به خوبی ثبت کنند.



معاون برنامه ریزی استاندار خراسان شمالی اضافه کرد: به سبب اهمیت به روز رسانی آمار و کسب اطلاعات، اجرای سرشماری های نفوس و مسکن با دستور رئیس جمهور از هر 10 سال به پنج سال یک بار کاهش یافته است.



قلی زاده با بیان این که شهرستان گرمه در زمینه جلسات شورای برنامه ریزی، تعزیرات، ایجاد اشتغال و بازدید از روند اجرای پروژه ها بسیار موفق عمل کرده است، اظهار داشت: این جلسات باید در بخش و دهستانها نیز برگزار شود.



12 پروژه بزرگ در شهرستان گرمه در حال اجرا است



فرماندار گرمه نیز در این جلسه گفت: هم اکنون به لطف پروردگار و تلاش دولت 12 پروژه بزرگ با اعتبار 450 میلیارد ریال در این شهرستان در حال اجراست.



منصور درتومی اظهار داشت: در این شهرستان 625 واحد مسکن مهر با 54 درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است.

وی تشکیل شورای نظارت بر پروژه ها، دهگردشی کامل در روستاهای شهرستان، نظارت و لغو پروانه فعالیت سه نانوایی متخلف، حرکت در مسیر سند توسعه و برگزاری هشت جلسه شورای اداری را از جمله برنامه های انجام شده در این شهرستان عنوان کرد.



درتومی با بیان این که آمار و اطلاعات دقیق مبنای برنامه ریزی است، تصریح کرد: 50 نیرو در ستاد اجرایی سرشماری نفوس و مسکن فرمانداری گرمه فعالیت دارند.



وی افزود: با همکاری دستگاههای اجرایی شهرستان و ستاد مرکزی، 10 دستگاه به همراه امکانات و تجهیزات لازم برای اجرای این طرح بزرگ آماده شده است.



مدیران شهرستان گرمه برای جذب اعتبارات تلاش جدی داشته باشند



فرماندار گرمه گفت: تمام توافق نامه ها در این شهرستان مبادله شده است و مسئولان باید برای جذب اعتبارات ابلاغ شده و اجرای پروژه ها مطابق موافقت نامه از طریق دستگاههای اجرایی استان پیگیری کنند.



فرماندار گرمه با اشاره به تدوین بودجه سال 91 توسط دولت در ماه های آبان و آذر افزود: دستگاههای اجرایی باید تمام نیازهای شهرستان را شناسایی کنند و به ادارات کل استان ارائه دهند.