این ساعت شنی به وقت شعر به خواب رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، نشر چشمه که چاپ مجموعه‌ای با عنوان «جهان تازه شعر» را از چندی پیش در دستور کار خود قرار داده است به تازگی مجموعه شعر «این ساعت شنی که به خواب رفته است...» از سروده‌های رزا جمالی را منتشر کرده است.

در این کتاب‌های شعرهایی با عناوین شعله‌های گرمایی، تقویم، به وقت گرینویچ، دکمه، دودگیرها، کسوف، طبیعت بی‌جان، غرب وحشی، نهنگ، سال گاو، ریشه‌هام و ... آورده شده است.

در بخشی از شعر «زندگی گیاهی‌ام» می‌خوانیم:

تمام روز سردرد کلافه‌ام کرده بود

شاید خونی از من رفته بود

که طاقتم به کوه بسته بود

و از نخ باریک گذر نمی‌کرد.

خونی که سال‌هاست جویده‌ام

و رگ‌هایی که از جسمم گریخته‌اند

این یاخته‌ها که از من فرار کرده‌اند.

...

این کتاب در شمارگان 1200 نسخه، قیمت 2 هزار و 200 تومان منتشر شده است.