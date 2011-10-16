به گزار ش خبرگزاری مهر، شنبه شب در آغاز هفته هفتم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا سه دیدار برگزار شد. در دیدارهای شب گذشته اینتر که در بازی قبلی خود با نتیجه 3 بر صفر مغلوب ناپولی شده بود این بار در زمین کاتانیا به میدان رفت و با نتیجه 2 بر یک مغلوب این تیم شد. به نظر می رسد تیره روزی‌های اینتر در این فصل با تغییر کادر فنی هم ادامه دارد.

در یکی دیگر از دیدارهای شب گذشته میلان با اقتدار و با نتیجه 3 بر صفر از سد پالرمو گذشت. در این بازی نوچرینو، ربینیو و کاسانو گل‌های میلان را به ثمر رساندند.

پیروزی 2 بر یک پارما در خانه ناپولی هم یکی دیگر از نتایج عجیب شب گذشته بود. ناپولی که رقابت‌های این فصل را خیلی خوب شروع کرده در این بازی نتوانست میهمان خود را شکست دهد و نتیجه را واگذار کرد.

- نتایج کامل دیدارهای شنبه شب مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا به شرح زیر است:

* کاتانیا 2 - اینتر یک

گل‌ها: سرخیو آلمایرون (47) و فرانچسکو لودی (50 - پنالتی) برای کاتانیا و استبان کامبیاسو (6) برای اینتر

* میلان 3 - پالرمو صفر

گل‌ها: آنتونیو نوچرینو (40)، روبینیو (55) و آنتونیو کاسانو (64)

* ناپولی یک - پارما 2

گل‌ها: جوزپه ماسکارا (76) برای ناپولی و ماسیمو گوبی (58) و مودستو (83) برای پارما

دیدارهای این هفته امروز و امشب با برگزاری هفت دیدار دیگر پیگیری می شود که برنامه آنها به شرح زیر است:

* سسنا - فیورنتینا

* آتلانتا - اودینزه

* کیه وو - یوونتوس

* کالیاری - سیه‌نا

* جنوا - لچه

* نووارا - بولونیا

* لاتزیو - رم

جدول رده بندی:

1- یوونتوس 11 امتیاز - تفاضل گل 6+، 9 گل‌زده

2- اودینزه 11 امتیاز - تفاضل گل 6+، 7 گل‌زده

3- ناپولی 10 امتیاز - تفاضل گل 5+ (یک بازی بیشتر)

4- کالیاری 10 امتیاز - تفاضل گل 3+

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17- اینتر 4 امتیاز (یک بازی بیشتر)

18- لچه 3 امتیاز

19- سسنا یک امتیاز - تفاضل گل 5-

20- بولونیا یک امتیاز - تفاضل گل 8-