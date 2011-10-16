30 هزار دانشگاهی به عمره مفرده اعزام می شوند/ مهلت زمان قرعه کشی

محمد زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اتمام مهلت ثبت نام عمره مفرده در سامانه لبیک، به ارائه آخرین آمار از تعداد ثبت نام کنندگان در سه گروه پسران مجرد، متاهلان و استادان پرداخت و گفت: در این دوره از ثبت نام عمره مفرده دانشجویی 108 هزار و 530 پسر مجرد، 163 هزار و 34 زوج و 20 هزار و 731 استاد شرکت کرده اند.

وی ادامه قرعه کشی را تا فردا دوشنبه 25 مهرماه اعلام کرد و ادامه داد: قرعه کشی برای اعزام از روز شنبه 23 مهرماه آغاز شده و تا فردا دوشنبه 25 مهرماه دارد. در این قرعه کشی 30 هزار نفر برای اعزام معرفی می شوند که این تعداد را 17 هزار زوج، 10 هزار دانشجوی پسر و 3 هزار استاد تشکیل می دهند.

به گفته زارع، مشکل اعزام دختران مجرد هنوز ادامه دارد که می بایست از طریق سازمان حج و زیارت پیگیری شود.

دبیر ستاد عمره دانشجویی با اشاره به اعزام آن دسته از گروهها که بدون قرعه کشی به عمره مفرده اعزام می شوند، اظهار داشت: دانشجویان نخبه، فعالان تشکلهای دانشجویی و فرهنگی و همچنین روسای دانشگاهها بدون قرعه کشی اعزام می شوند.

وی گفت: حدود 240 کاروان در بهمن ماه 90 اعزام می شوند.

زارع همچنین با اشاره به اعزام متقاضیان دانشگاهی به عتبات عالیات، زمان اعزام این گروه 5 هزار نفره را 30 مهرماه اعلام کرد.