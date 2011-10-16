ارکستر های مهرنوازان و موسیقی ملی دوئل فرهنگی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد فخرالدینی که پس از دو سال دوری از رسانه های جمعی، بار دیگر در میان اهالی موسیقی حاضر شد و ضمن بیان این مطلب در نشست رسانه ای که صبح امروز با حضور کیوان سالکت نوازنده تار، سالار عقیلی خواننده و محمد حسین مقدس تفرشی مدیر ارکستر مهرنوازان در خانه هنرمندان برگزار شد با اشاره به این نکته که نیمی از عمر حرفه ای خود را صرف تربیت هنرمندان فعال در عرصه موسیقی کرده است گفت : هنرمندانی که هم اکنون در عرصه های مختلف هنر موسیقی اصیل ایرانی فعال هستند اغلب از شاگردان من بودند که مانند فرزندان و نوه های من هستند با این اوصاف من چگونه می توانم مقابل فرزندان خود قرار گیرم؛ چراکه من همه هنرمندان را دوست دارم البته ممکن است از مسئولان در موارد متعدد گله کرده باشم ولی از هنرمندان هرگز چون آنها دوست و همکار من هستند.

وی در ادامه افزود : موسیقی در سرزمین ما همواره با مشکلات و مسائل بی شماری مواجه بوده است و در حال حاضر هم همینگونه است بنابراین از شما انتظاردارم کمک کنید و موجبات دلسری هنرمندان را با خبرسازی های نامناسب فراهم نکنید .

این آهنگساز در ادامه با اشاره به این مطلب که بسیار شنیده است که در زمان مدیریت اش در ارکستر موسیقی ملی آثار آهنگسازان را اجرا نمی کرده است گفت : در زمانی که رهبری ارکستر موسیقی ملی را به عهده داشتم برخی از آهنگسازان که اتفاقا از دوستان من نیز هستند می گفتند که فخرالدینی آثار آنها را در ارکستر موسیقی ملی اجرا نمی کند درحالی که هرگز چنین نبوده و نیست من مثال می زنم آقای مشکاتیان که دوست و رفیق من بوده است هیچگاه هیچ اثری نیاورد برای اجرا که من جواب منفی بدهم ، آقای علیزاه که برای من بسیارعزیز است هم به همین ترتیب بود منتها نکته ای که مطرح است من در مدت زمانی که در ارکستر بودم هیچ یک از عزیزان اثری برای اجرا در اختیارارکستر قرار نداد وبهتر است از خود آنها پرسیده شود که آیا اثری برای فخرالدینی بردید که او اجرا نکرد ؟ من در تمام مدتی که درارکستر موسیقی ملی فعال بودم تمام سعی خود را کردم که آثار آهنگسازان را در این ارکستر اجرا کنم و بین هیچ هنرمندی هم تبعیض قائل نبودم .

رهبر ارکستر موسیقی مهرنوازان در ادامه افزود : در صحبت هایی که در نشست ارکستر موسیقی ملی مطرح شده بود از محمد سریر گله کرده بودند که موضع خوبی نسبت به اجرای تقریبا همزمان این دو ارکستر نگرفته است در حالی که چنین نیست آقای سریر و یا آقای مرادخانی همواره نگاه سازنده به هنر موسیقی داشته اند زمانی که من از اداره ارکستر موسیقی ملی کناره گرفتم اعضای شورای عالی موسیقی آقای شجریان ، داود گنجه ای و دیگر اعضا در کنارم بودند و مرا دلداری می دادند ولی متاسفانه در حال حاضر صحبت های مطرح شده است که آنها را نیز دلگیر کرده است.

فرهاد فخرالدینی در ادامه صحبت های خود با اشاره به تاریخچه تاسیس ارکستر موسیقی ملی گفت : ارکستر موسیقی ملی از سال 1377 به وسیله من نام گذاری شد و با کمک و مساعدت مرکز موسیقی و معاون هنری کار خود را آغاز کرد پیش از این در گذشته مدرسه عالی موسیقی به وسیله وزیری تشکیل شد که وزیری در آن ارکستر سازهای موسیقی ایرانی و کلاسیک را کنار هم گذاشت و در سال 1323 روح الله خالقی انجمن موسیقی ملی را تشکیل داد و در آن دوران هنرمندان به نام در آن ارکستر فعالیت می کردند و بعدها در سال 1338 خالقی ارکستر گلها را تشکیل داد که خود من نوازنده آن بودم ؛ ارکستر صبا هم به مدیریت حسین دهلوی تاسیس شد که بعدها به عنوان ارکستر رودکی تغییر نام داد . این روند ادامه داشت تا اینکه در سال 1350 ارکستر رادیو تشکیل شد و از سال 1352 تا 58 خودمن به عنوان رهبر در ارکستر حاضر شدم و به میل خودم نیز از ارکستر بیرون آمدم تا اینکه در سال 1377 ارکستر موسیقی را تشکیل دادم و در حال حاضر هم برای موفقیت ارکستر موسیقی ملی آرزوی موفقیت می کنم.

رهبر ارکستر موسیقی مهرنوازان در ادامه افزود : ارکستر نوپای مهرنوازان یک ارکستر کاملا حرفه ای است و هنرمندانی که سمت استادی دارند و اعضای اصلی ارکستر موسیقی در دو سال گذشته بودند در حال حاضر در مهرنوازان حضور دارند.

پس از پایان بخش نخست از صحبت های فخرالدینی، تفرشی مدیر ارکستر مهرنوازان به کم و کیف تاسیس این ارکستر اشاره کرد و گفت : فروردین ماه سال جاری صحبتی با عقیلی انجام دادم برای گردآوری ارکستر بزرگ وگزینه هایی مطرح شد که در راس این گزینه های استاد فخرالدینی بود وپس از انجام این صحبت بود که پایه های اصلی ارکستر شکل گرفت قطعات و رپرتوار آماده شد و به مراحل ثبت اداری ارکستر نزدیک شدیم و نهایت ارکستر با 45 نوازنده که اعضای اصلی ارکستر را تشکیل می دادند آغاز به کار کرد و در اول خردادماه سالن تمایشگاه میلاد را برای اجرا در تاریخ 26، 27 و 28 مهرماه رزرو کردیم؛ امروز هم ارکستر آماده ای در دست کار داریم .

کیوان ساکت نوازنده تار که در این اجرا قطعاتی را به صورت تکنوازی همراه با ارکستر انجام می دهد درخصوص همکاری خود با ارکستر مهرنوازان گفت : اجرای در کنار استاد فخرالدینی و سالار عقیلی را به فال نیک می گیرم و مطمئن هستم که این کنسرت تاثیر بسزایی بر روی نسل جوان از مخاطبان موسیقی ایرانی خواهد گذاشت و امیدوارم موانع از سر راه هنر موسیقی برداشته شود.

سالار عقیلی خواننده این ارکستر درباره چرایی تشکیل ارکستر مهرنوازان گفت : ارکستر موسیقی مهرنوازان یک تشکیلات کاملا خصوصی است و تلاش مصمم من برای اشکیل این ارکستر در درجه اول بازگرداندن استاد فخرالدینی به روی صحنه و دیدار با دوستدارانش بود ؛ ضمن اینکه ارکستر موسیقی ملی مال مردم است و ملک شخصی کسی محسوب نمی شود و همانگونه که در آن ارکستر از خوانندگان مهمان دعوت به همکاری می کردیم در این اجرا نیز از خوانندگانی که صلاحیت داشته باشند دعوت می کنیم در ارکستر حضور داشته باشند.

فخرالدینی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه فعالیت ارکستر مهرنوازان تا چه اندازه با فعالیت ارکستر موسیقی ملی موازی است گفت : ما راه خودمان را می رویم و آنها نیز راه خود را می روند که من برای آنها نیز آرزوی موفقیت می کنم اما آنچه مسلم است در طول سالها فعالیت مستمر من در ارکستر موسیقی سابق آرشیو غنی را در اختیار دفتر موسیقی قرار دارم که البته اصل این رپرتوارها که بسیار ارزشمند است نیز در دسترس خودم قرار دارد و خوب طبیعی است که از این آرشیو استفاده خواهم کرد و حال اگر از این زاویه به موضوع نگریسته شود بله کار موازی نیز انجام خواهیم داد چراکه می دانم ارکستر موسیقی ملی که در حال حاضر فعالیت می کند از این رپرتوار نیزاستفاده می کند .

رهبر ارکستر موسیقی ملی در پاسخ به این سئوال که آیا همزمانی اجرای ارکستر مهرنوازان با ارکستر موسیقی ملی باعث ریزش مخاطب نمی شود گفت: هر گروه هنری با ایده های ناب خود فعالیت می کند بنابراین دلیلی ندارد که فکر کنیم همزمانی این دو ارکستر باعث دیده نشدن اجرای هریک از ارکسترها می شود ومنافاتی با یکدیگر ندارد.

کیوان ساکت در خصوص این نکته که این تداخل به دلیل سازبندی شبیه به یکدیگر است گفت : سازبندی ارکستر موسیقی ملی با ارکستر مهرنوازان متفاوت است و ما سعی کردیم که به تعریفی که خالقی و وزیری از ارکستر موسیقی ملی داشتند وفادار بمانیم در نتیجه سازبندی ها یا یکدیگر فرق می کند ؛ ضمن اینکه باید ابراز خوشحالی کرد که کنسرت های متعددی در حال برگزاری است و من تاکید می کنم که غرور و افتخار بر همه کسانی که در راه فرهنگ و هنر موسیقی قدم بر می دارند و زنده باد موسیقی ایرانی.

فخرالدینی در پایان صحبت های خود با اشاره به این مطلب که چرا از ارکستر موسیقی ملی کناره گرفت گفت : هنرمند روحیه حساسی دارد و شرایطی پیش می آید که گمان می کند نمی تواند در صحنه حاضر باشد و مسئولان در شرایطی برای من کنسرت گذاشته بودند که مردم جامعه به لحاظ روحی حال خوبی نداشتند و مسئولان وقت هم اصرار بر برگزاری این کنسرت داشتند ولی من زیر بار نرفتم چراکه معتقدم درست نبود که در آن شرایط خاص روی صحنه بروم؛ البته بعد از آن هم قابل جبران بود اما به دلیل اشتباهاتی که از سوی مسئولان رخ داد من مصمم تر شدم که برنگردم و فکر می کنم بهترین تصمیم ممکن را گرفتم.

لازم به ذکر است کنسرت ارکستر موسیقی مهرنوازان در تاریخ 26 ، 27 و 28 مهرماه در دو بخش برگزا می شود به این ترتیب که در بخش نخست این اجرا قطعاتی چون "شور آفرین" از ساخته های علی اکبر قربانی، "آتش عشق" به آهنگسازی فریدون حافظی بر اساس شعری از اسماعیل فرزانه ، "بادبان کاغری"، از ساخته های محسن حسینی بر اساس شعری از بیژن ارژن "،" با شباهنگ " از ساخته های مازیار حیدری و بر اساس شعری از فریدون مشیری، "افسوس" و "راپسودی چهارگاه" به آهنگسازی کیوان ساکت ، "شب " بر اساس شعری از محمد سعید میرزایی به آهنگسازی منصور نریمان، "خوشه چین" براساس شعری از کریم فکور به آهنگسازی روح اله خالقی و دختر کوبی براساس شعری از رحیم معینی کرمانشاهی به آهنگسازی عباس شاپوری به روی صحنه می رود.

بخش دوم این کنسرت قطعات " حالا چرا" از آثار روح الله خالقی بر شعری از محمد حسین شهریار، دگر چه خواهی از آثار حبیبن الله بدیعی براساس شعری از نواب صفا، کنسرتو تار قسمت اول از ساخته های فرهاد فخرالنی با تکنوازی تار کیوان ساکت، "گیسو" براساس ساخته های فریدون حافظی و براساس شعری از میرناصر شریفی و"خاک مهرآیین از ساخته های علی اکبر قربانی با شاعری از اسماعیل فرزانه اجرا می شود.