تحجر مانع پیشرفت همدان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله غیاثالدین طه محمدی در شورای اداری استان همدان افزود: تا زمانی که تحجر در همدان حاکم باشد این استان پیشرفتی نخواهد داشت.
وی افزود: استان همدان در تخریب چهرهها، قهرمان قوی و در آبادگری ضعیف است.
آیتالله محمدی با انتقاد از رفتن جشنواره فیلم کودک و نوجوان از همدان به اصفهان اظهار داشت: برگزاری جشن کودک در همدان چگونه میشود حرام و گناه باشد اما همین جشن در اصفهان حلال شود؟
بزرگداشت چهره های درخشان و برجسته همدان برگزار شود
وی با تأکید بر بزرگداشت چهرههای درخشان و برجسته یادآور شد: استان همدان دارای چهرههای برجسته علمی، فرهنگی، فلسفی، عرفانی و سیاسی است و بزرگداشت یاد و خاطره آنها، انتقال ارزشها و تجربیات آنها به نسلهای آینده از واجبات است.
نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه همدان گذشته و تاریخ بسیار درخشان و پرافتخاری دارد، گفت: از جمله این افتخارات وجود چهرههای ماندگاری نظیر شیخ الرئیس بوعلی سینا، باباطاهر و ملاحسین قلی همدانی است.
آیتالله غیاث الدین طه محمدی با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان همدان افزود: دور چهارم سفر هیئت دولت به همدان سفری پرخیر و برکت بود و مصوبات پرباری را برای استان به همراه داشت.
وی با اشاره به اینکه مصوبه تونل گردنه اسدآباد و خارج کردن تویسرکان از بن بست در این سفر مد نظر قرار گرفت، گفت: دستاوردهای سفر هیئت دولت به استان همدان مایه امید است.
وی گفت: مصوبه و اختصاص اعتبار برای بنیاد بوعلی سینا در این سفر نشان از پشتوانه و عنصر فکری و فرهنگی دولت است.
وی همچنین به تصویب پروژههای حوزههای علمیه جامعه الزهرا (س) و امیرالمؤمنین(ع) در همدان اشاره کرد و افزود: این دو پروژه از طرحهای جهانی است و مسئولان باید اینگونه پروژهها را در حد توان خود پیش ببرند.
احداث ساختمان بنیاد بوعلی سینا در همدان ضروری است
امام جمعه همدان با بیان اینکه اعتباری برای بنیاد بوعلی تصویب شده، تأکید کرد: باید ساختمانی برای این بنیاد احداث شود.
وی با تاکید بر اینکه هیچ کس نباید در سربلندی همدان که سربلندی اسلام و تشیع، اهل بیت(ع) و ولایت است کوتاهی کند، گفت: همه باید در راستای آبادانی آن بکوشند.
آیتالله محمدی همچنین با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه، استقبال پرشور و بینظیر مردم کرمانشاه را بسیار ارزشمند دانست و گفت: سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری به این استان خدمات بسیار ارزشمند و حیاتی را به همراه خواهد داشت.
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