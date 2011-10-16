پروازهای حج تمتع از فرودگاه همدان برقرار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی در آیین بهره برداری از برج موبایل فرودگاه همدان با اشاره به شرایط برقراری پروازهای حج تمتع در فرودگاه همدان گفت: برقراری پروازهای بدنه بزرگ منوط به آماده شدن سطوح پروازی است.

وی تأکید کرد: با اصلاح و توسعه سطوح پروازی شرایط پذیرش پروازهای بدنه بزرگ فراهم خواهد شد.

اسماعیلی یادآور شد: طبق زمانبندی انجام شده تا پایان سال 92 پروازهای حج تمتع از فرودگاه همدان برقرار خواهد شد.

مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور در ادامه با بیان اینکه سرعت اجرای برج موبایل فرودگاه همدان بسیار مناسب بوده و زودتر از سایر فرودگاههای دیگر عملیاتی شده است، گفت: راه اندازی این برج علاوه بر رفع نیاز فعلی مجموعه درراستای ارتقا سرویس دهی به پروازهای محلی و منطقهای موثر است.

اسماعیلی ادامه داد: با اصلاح، توسعه و افزایش سطوح پروازی و احداث مجموعه ترمینال پروازهای زیارتی و برج و تکنیکال بلاک در فرودگاه همدان این فرودگاه به عنوان هاب منطقه فعالیتهای خود را چند برابر خواهد کرد.

وی گفت: در این صورت زمینه لازم برای استفاده از صنعت حمل و نقل هوایی در فرودگاه همدان به وجود می اید.

وی عنوان کرد: در آینده نزدیک کلنگ‌زنی و آغاز عملیات احداث برج مراقبت، ترمینال پروازهای زیارتی و اصلاح و توسعه میادین پروازی در فرودگاه همدان انجام میشود.

وی گفت: این پروژه ها اعتباری افزون بر 230 میلیارد ریال را به خود اختصاص خواهد داد.