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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۸:۲۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تبله کردن دیوار و سقف خانه پروین اعتصامی بر اثر رطوبت شدید

تبله کردن دیوار و سقف خانه پروین اعتصامی بر اثر رطوبت شدید

یک کارشناس مرمت گفت: خانه پروین اعتصامی که مدتی پیش به دلیل شکایت یکی از صاحبانش از فهرست آثار ملی خارج شده است به دلیل رطوبت شدید تبله کرده و باعث ریزش قسمتهایی از سقف این خانه شده است.

امین عبداللهی، کارشناس مرمت به خبرنگار مهر گفت: زمانی که به استحکام یک خانه تاریخی رسیدگی نشود، به مرور زمان رو به فرسودگی می رود از این رو خانه پروین اعتصامی نیز در معرض خطر ریزش کامل سقف و دیوارهاست.

وی هزینه مرمت این خانه تاریخی را حدود 700 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: اگر سازمان میراث فرهنگی خانه ای را در فهرست آثار ملی ثبت می کند بایستی نسبت به مرمت آن نیز اقدام کند اما با وجود اینکه این خانه از فهرست خارج شد مالک خانه وسط یعنی بخش عمارت می خواهد به هر نحوی شده یادگار پروین را نگه دارد.

عبداللهی تصریح کرد: سازمان میراث فرهنگی مدعی است از حکم خروج این خانه از فهرست میراث ملی توسط دیوان عدالت اداری دلگیر است، پس اگر واقعا چنین است باید حداقل با صاحب این خانه همکاری کرده و برای رطوبت زدایی آن تلاش کند.
 

کد مطلب 1433977

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