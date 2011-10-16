همایش ملی بزرگداشت آیت الله محمد تقی ایوان کی برگزار می شود

شاهپور علایی مقدم در گفتگو با مهر گفت: این همایش آذرماه امسال با حضور شخصیتهای فرهنگی، علمی و دینی برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری نشست های هماهنگی برگزاری همایش ملی بزرگداشت علامه محمدتقی ایوان کی ادامه داد: در برگزاری این همایش نیاز به جدیت تمامی دستگاهها و نهادها و به ویژه دستگاه های علمی و فرهنگی تاکید شده است.



به گفته وی، افتخار تشیع به خاطر وجود علمای بزرگی همچون آیت الله محمدتقی ایوان کی است که دین را بیمه کرده اند.



آیت الله محمد تقی ایوان کی درسال 1185 هجری قمری در ایوانکی متولد شد و در مدت حیات پربرکتش علاوه بر تربیت شاگردانی نظیر میرزای شیرازی، 12 اثر تالیفی نیز برجای گذاشت و این عالم ربانی در سال 1284 دیده از جهان فروبست.

