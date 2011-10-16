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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۹:۳۶

همایش ملی بزرگداشت آیت الله محمد تقی ایوان کی برگزار می شود

همایش ملی بزرگداشت آیت الله محمد تقی ایوان کی برگزار می شود

گرمسار - خبرگزاری مهر: فرماندار گرمسار از برگزاری همایش ملی بزرگداشت علامه "محمدتقی ایوان کی" در ایوانکی خبر داد.

شاهپور علایی مقدم در گفتگو با مهر گفت: این همایش آذرماه امسال با حضور شخصیتهای فرهنگی، علمی و دینی برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری نشست های هماهنگی برگزاری همایش ملی بزرگداشت علامه محمدتقی ایوان کی ادامه داد: در برگزاری این همایش نیاز به جدیت تمامی دستگاهها و نهادها و به ویژه دستگاه های علمی و فرهنگی تاکید شده است.

به گفته وی، افتخار تشیع به خاطر وجود علمای بزرگی همچون آیت الله محمدتقی ایوان کی است که دین را بیمه کرده اند.

آیت الله محمد تقی ایوان کی درسال 1185 هجری قمری در ایوانکی متولد شد و در مدت حیات پربرکتش علاوه بر تربیت شاگردانی نظیر میرزای شیرازی، 12 اثر تالیفی نیز برجای گذاشت و این عالم ربانی در سال 1284 دیده از جهان فروبست.
 
کد مطلب 1433980

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