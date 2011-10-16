هشت هزار دانش آموز سمنانی به اردوی راهیان نور اعزام می شوند

سرهنگ غلامرضا حافظی در گفتگو با مهر گفت: دانش آموزان سال دوم متوسطه در قالب برنامه درسی آمادگی دفاعی در این برنامه به اردوی راهیان نور در جنوب کشور اعزام می شوند.

وی گفت: بیش از هفت هزار و 900 دانش آموزان در قالب 18 کاروان تا پانزدهم اسفند به مدت چهار روز به این اردو اعزام می شوند.



وی با بیان اینکه اعزام دانش آموزان از پانزدهم مهر ماه شروع می شود گفت: آشنایی با رشادتهای رزمندگان، دیدن مناطق هشت سال حماسه و خون و ... از اهداف اعزام دانش آموزان به اردوی راهیان نور است.



مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان سمنان با بیان اینکه 18راوی دفاع مقدس نیز دانش اموزان را همراهی می کنند، افزود: دانش آموزان در این سفر از خرمشهر، آبادان، فتح المبین، شلمچه و ... بازدید می کنند.