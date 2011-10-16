روابط ایران وعربستان مثبت است/ سناریوی ترورسرپوشی بر شکست آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، "غضنفر رکن آبادی" در گفتگو با روزنامه الجمهوریه لبنان با ابراز شگفتی از سرعت انتشار نتایج تحقیقات و مدارک در زمینه سناریو ترور سفیر سعودی در واشنگتن، اظهار داشت : این به وضوح نشان می دهد که این مسائلی همگی اتهاماتی بوده که آمریکا با سناریویی جدید آن را مطرح کرده است.

وی طرح اتهام علیه ایران در مسئله ترور سفیر سعودی را در راستای تلاش آمریکا برای سرپوش نهادن بر شکست بزرگش پس از سقوط رژیم مبارک دانست که به دژ مستحکم حافظ منافع اسرائیل تبدیل شده بود.

رکن آبادی با رد اتهامات مطرح شده علیه ایران در این مسئله افزود: آنچه می توانیم بگوییم این است که این وقایع یک سناریوی جدید آمریکایی صهیونیستی است.

سفیر ایران در بیروت در پاسخ به سئوالی درباره احتمال افزایش تحریمها علیه ایران افزود: اگر چهار یا چهل تحریم جدید علیه ایران وضع کنند، برایمان مهم نیست و تاثیری بر ما نمی گذارد. ما یک کشور هسته ای شده ایم و به خودکفایی در بسیاری از بخشها رسیده ایم. اعتماد مردم به نظام در ایران بزرگترین بمب هسته ای است.

رکن آبادی درباره دیدار اخیر سفیر عربستان با معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت : این دیدار در فضای بسیار مثبتی برگزار شد و سفیر سعودی از اعلام موضع رسمی عربستان در روزهای آتی خبر داد. البته برخی درصدد تخریب روابط دوکشور و ماهی گرفتن از آب گل آلود هستند. اما بار دیگر تاکید می کنیم که روابطمان با عربستان مثبت و سازنده است.

وی همچنین با تاکید بر حمایت حداکثری مردم سوریه از اصلاحات در این کشور افزود: نظام سوریه سقوط نمی کند چون رکنی از ارکان مقاومت است و سقوط رکن مقاومت نیز غیر ممکن است.