به گزارش خبرگزاری مهر، شنبه شب در آغاز هفته هشتم رقابت‌های لالیگا پنج دیدار برگزار شد که در مهمترین آنها تیم‌های رئال مادرید و بارسلونا مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

رئال مادرید که در حضور نزدیک به 72 هزار تماشاگر ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به مصاف بتیس رفته بود با درخشش کریس رونالدو و هت تریک گونزالو هیگواین با نتیجه 4 بر یک از سد میهمان خود گذشت. این دومین هت تریک پیاپی مهاجم آرژانتینی رئال در لالیگا بود.

در دیگر دیدار شب گذشته بارسلونا در نوکمپ با درخشش مسی 3 بر صفر راسینگ سانتاندر را از پیش رو برداشت. مسی دو گل تیمش را در این بازی به ثمر رساند و بارها و بارها دفاع حریف را به هم ریخت. ژاوی دیگر گل شاگردان گواردیولا را وارد دروازه راسینگ سانتاندر کرد.

نتایج کامل دیدارهای شب گذشته لالیگا به شرح زیر است:

* مایورکا یک - والنسیا یک

گل‌ها: تومر حمد (90) برای مایورکا و عادل رمی (38) برای والنسیا

* رئال مادرید 4 - رئال بتیس یک

گل‌ها: گونزالو هیگواین (46، 70 و 73) و ریکاردو کاکا (59) برای رئال مادرید و خورخه مولینا (69) برای بتیس

* بارسلونا 3 - راسینگ سانتاندر صفر

گل‌ها: لیونل مسی (11 و 68) و ژاوی هرناندز (28)

* ختافه صفر - ویارئال صفر

* گرانادا صفر - اتلتیکومادرید صفر

- هفته هشتم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امروز و فردا طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:

یکشنبه - 24/7/90

* رایووایه‌کانو - اسپانیول

* رئال زاراگوزا - رئال سوسیداد

* لوانته - مالاگا

* سویا - اسپورتینگ گیخون

دوشنبه - 25/7/90

* اتلتیک بیلبائو - اوساسونا

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 17 امتیاز

2- رئال مادرید 16 امتیاز

3- لوانته 14 امتیاز - تفاضل گل 5+ (یک بازی کمتر)

4- والنسیا 14 امتیاز - تفاضل گل 3+

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18- گرانادا 5 امتیاز

19- راسینگ سانتاندر 4 امتیاز

20- اسپورتینگ گیخون یک امتیاز (یک بازی کمتر)