به گزارش خبرگزاری مهر، شنبه شب در آغاز هفته هشتم رقابتهای لالیگا پنج دیدار برگزار شد که در مهمترین آنها تیمهای رئال مادرید و بارسلونا مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.
رئال مادرید که در حضور نزدیک به 72 هزار تماشاگر ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به مصاف بتیس رفته بود با درخشش کریس رونالدو و هت تریک گونزالو هیگواین با نتیجه 4 بر یک از سد میهمان خود گذشت. این دومین هت تریک پیاپی مهاجم آرژانتینی رئال در لالیگا بود.
در دیگر دیدار شب گذشته بارسلونا در نوکمپ با درخشش مسی 3 بر صفر راسینگ سانتاندر را از پیش رو برداشت. مسی دو گل تیمش را در این بازی به ثمر رساند و بارها و بارها دفاع حریف را به هم ریخت. ژاوی دیگر گل شاگردان گواردیولا را وارد دروازه راسینگ سانتاندر کرد.
نتایج کامل دیدارهای شب گذشته لالیگا به شرح زیر است:
* مایورکا یک - والنسیا یک
گلها: تومر حمد (90) برای مایورکا و عادل رمی (38) برای والنسیا
* رئال مادرید 4 - رئال بتیس یک
گلها: گونزالو هیگواین (46، 70 و 73) و ریکاردو کاکا (59) برای رئال مادرید و خورخه مولینا (69) برای بتیس
* بارسلونا 3 - راسینگ سانتاندر صفر
گلها: لیونل مسی (11 و 68) و ژاوی هرناندز (28)
* ختافه صفر - ویارئال صفر
* گرانادا صفر - اتلتیکومادرید صفر
- هفته هشتم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امروز و فردا طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:
یکشنبه - 24/7/90
* رایووایهکانو - اسپانیول
* رئال زاراگوزا - رئال سوسیداد
* لوانته - مالاگا
* سویا - اسپورتینگ گیخون
دوشنبه - 25/7/90
* اتلتیک بیلبائو - اوساسونا
جدول رده بندی:
1- بارسلونا 17 امتیاز
2- رئال مادرید 16 امتیاز
3- لوانته 14 امتیاز - تفاضل گل 5+ (یک بازی کمتر)
4- والنسیا 14 امتیاز - تفاضل گل 3+
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18- گرانادا 5 امتیاز
19- راسینگ سانتاندر 4 امتیاز
20- اسپورتینگ گیخون یک امتیاز (یک بازی کمتر)
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