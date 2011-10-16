آخرین وضعیت سند ملی نخبگان/ تصویب نهایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نسرین سلطانخواه در حاشیه نشست هم اندیشی معاونت با استادان و محققان برجسته کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت سند ملی نخبگان گفت: در حال حاضر پیش نویس سند ملی نخبگان در بنیاد ملی نخبگان نهایی شده است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار داشت: نهایی شدن این سند منوط به تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی است و در صورت تصویب آن به مراحل بعدی آن آغاز می شود.



وی همچنین به نشست این معاونت با اساتید برجسته و محققان کشور اشاره کرد و یادآور شد: در این نشست از 200 نفر از برجستگان علمی کشور که جزء چهره های ماندگار، استادیاران نمونه آموزشی و پژوهشی و یا جزء محققان برجسته جهانی بودند دعوت شد تا از راهنمایی و نظرات آنها برای استفاده بهتر از ظرفیت و توانمندیهای آنها برای رشد و شکوفا کردن استعدادهای برتر، استفاده کنیم.



سلطانخواه عمده ترین دغدغه های این اساتید را جایگاه علم و عالم و توجه به جایگاه برجسته علم آموزی دانست و اضافه کرد: از دیگر مباحث مطرح شده در این دیدار فراهم آوردن زمینه ای برای انجام کارهای پژوهشی و علمی بوده است.



رئیس بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر اینکه بودجه های پژوهشی به میزان کافی اختصاص داده می شود، خاطر نشان کرد: در بخش مدیریت و بهره وری از منابع مالی بخش پژوهشی نیاز به سیاستگذاریهایی در دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد و از سوی دیگر در بنیاد ملی نخبگان اقدام به شناسایی شخصیت های علمی کشور کردیم تا بتوانیم در حد توان از آنها حمایت کنیم.