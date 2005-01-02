مشاوره ؛ نياز فراموش شده در مدارس كشور

مدير كل دفتر راهنمايي تحصيلي وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه در حال حاضر هيچ پست مشاوره اي در مدارس مقطع راهنمايي تحصيلي وجود ندارد ، مي گويد : با حضور يك مشاور در مدرسه نمي توان انتظار داشت كه تمام مباحث مربوط به مشاور در مدارس حل شود.

منوچهر فضلي خاني با اشاره به اينكه بهترين مشاور در مدارس ، معلمان هستند ، مي افزايد : معلمان با توجه به اينكه ساعات بيشتري با دانش آموزان در ارتباط هستند به خوبي مي توانند مسائل و مشكلات مشاوره اي دانش آموزان را برطرف كنند.

وي با تاكيد بر اينكه معلمان دوره راهنمايي تحصيلي براي جبران كمبود معلم مشاوره در طرح " احياي نقش مشاور در مدارس " آموزش مي بينند ، اظهار مي كند : طرح " احياي نقش مشاوره و راهنمايي معلمان " با هدف احياي نقش راهنمايي و مشاوره درراستاي اهداف تعليم و تربيت دوره راهنمايي تحصيلي و ارتقاء مهارتهاي مورد نياز معلمان براي ايفاي نقش راهنمايي مشاوره اي و تقويت زمينه هاي اجرايي لازم براي ايفاي اين نقش ارايه شده است.

مدير كل دفتر راهنمايي تحصيلي در پاسخ به اين سوال كه معلمان چگونه مي توانند با گذراندن دوره كوتاه آموزشي از عهده وظايف مشاور در مدارس برآيند ، مي گويد : مباحث كارشناسي مشاوره نياز به متخصص مشاور دارد و معلمان پس از سپري كردن دوره هاي آموزشي به مباحث مشاوره وراهنمايي در مسائل غير كارشناسي مي پردازند.

وي در پاسخ به اين سوال كه معلمان چگونه مي توانند با توجه به حجم بالاي كتاب هاي درسي و فرصت محدود كلاس هاي درس به مباحث مشاوره و گفتگو با دانش آموزان بپردازند ، مي گويد : طرح واگذاري امور مشاوره به معلمان در مدارس دنيا و كشورهاي پيشرفته به اجرا در آمده و نتايج بسيار مطلوبي را نيز در بر داشته است ، در كشور ما نيز به منظور افزايش كيفيت امور مشاوره ، امر مشاوره در مدارس به معلمان واگذار مي شود و براي افزايش ساعات كار براي پرداختن به امور مشاوره طي تغييراتي كه در كتابهاي درسي حاصل مي شود از حجم مفاهيم آموزشي براي افزايش ساعت رسيدگي به مباحث مشاوره كم مي شود.

بهداشت رواني دانش آموزان فراموش شده است

يك كارشناس تعليم و تربيت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه به بهداشت رواني دانش آموزان در مدارس توجه نمي شود ، مي گويد : با طرح هايي مانند احياي نقش مشاوره و راهنمايي معلمان نمي توان مبحث عدم حضور معلم مشاور در مدارس كشور را خصوصا در مقطع راهنمايي تحصيلي كه دانش آموزان با بحران هاي دوران بلوغ روبه رو هستند ، را حل كرد ، چرا كه مباحث مشاوره نيازمند اقدامات كارشناسي است و معلمان تخصص كافي در اين زمينه را ندارند و با يك دوره محدود آموزش ضمن خدمت نيز نمي توانند اين تخصص را كسب كنند.

دكتر پارسا حق پرست با اشاره به اينكه ساعات محدود كلاس درس ، مشكلات معيشتي و محدوديت هاي اجرايي معلمان مجالي براي آنها به منظور رسيدگي به امور مشاوره دانش آموزان نمي دهد ، مي افزايد : حجم كتاب هاي درسي به قدري است كه معلمان در تمام مدت حضور در كلاس درس حتي به تفهيم مفاهيم آموزشي به دانش آموزان نمي رسند چه برسد به توجه درباره مسائل روحي و مشاوره اي دانش آموزان ، با وجود حجم بالاي مفاهيم كتاب هاي درسي واگذاري مباحث مشاوره به معلمان در شرايط كنوني شانه خالي كردن از جايگاه معلم مشاوره و پا در هوا رها كردن اين مبحث مهم است.

وي با تاكيد بر اينكه مهم ترين مشكلي كه دانش آموزان را در حال حاضر تهديد مي كند ، بهداشت رواني آنهاست ، اظهار مي كند : بايد دانش آموزان را ازنظر سلامت رواني روز به روز ارتقاء داد و اين در حالي است كه حتي در بسياري از موارد خود معلمان نيازمند مشاوره هستند.

استاد دانشگاه پيام نور با اشاره به اينكه فراموشي مبحث مشاوره در مدارس ضمن كاهش درصدهاي يادگيري دانش آموزان سبب ايجاد معضلات روحي جبران ناپذيري مي شود ، مي گويد : وزارت آموزش و پرورش اگر هر چه سريعتر در تدبير حل مشكل عدم حضور معلم مشاور در مدارس نباشد بايد بحرانهاي بعدي را بپذيرد و درنظر داشته باشد كه واگذاري امور مشاوره به معلمان مانند واگذاري امور تربيتي به معلمان است كه پس از چند سال اين نتيجه حاصل مي شود كه اوضاع امور تربيتي در مدارس به جاي مطلوبتر شدن ، به گونه اي فراموش شده است.