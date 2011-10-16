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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۹:۳۱

غفوری در گفتگو با مهر:

رهبر معظم انقلاب حفظ مقدسات مذاهب را ضروری می دانند

رهبر معظم انقلاب حفظ مقدسات مذاهب را ضروری می دانند

روانسر - ‌خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان روانسر گفت:‌ رهبری انقلاب بر تقویت مبانی مذاهب تأکید و حفظ مقدسات طرفین را ضروری دانستند و نور امید را در دل همه ما زنده تر کردند.

ماموستا ملاعبدالله غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال تاریخی مردم کرمانشاه از رهبر انقلاب به خبرنگار مهر گفت:‌ استقبال پرشور مردم در بیستم مهر ماه ثابت کرد که رابطه مردم با رهبرشان معنوی و ناگسستنی است.

امام جمعه روانسر تاکید کرد: بیستم مهر سال 90، روزی به یادماندنی و فراموش نشدنی در تاریخ استان کرمانشاه است و استقبال بی نظیر و باشکوه مردم شهرهای استان از معظم له گویای ارادت معنوی، خالصانه و ناگسستنی مردم نسبت به رهبرشان است.

غفوری افزود:‌ امیدواریم این سفر معنوی باعث محبت بیشتر، مودت و تحکیم پایه های وحدت بین دو قشر عظیم اسلامی باشد.

ماموستا غفوری گفت:‌ وحدت و همبستگی جهان اسلام ضرورتی انکارناپذیر است و انشاالله اتحاد مسلمین در سایه رهبری حکیمانه ولی امر مسلمین، نابودی کفر و استکبار جهانی را در پی خواهد داشت.

وی ادامه داد: با توجه به وجود پیروان فقه جعفری و فقه شافعی در استان، معظم له بر تقویت مبانی این مذاهب تأکید و حفظ مقدسات طرفین را ضروری دانستند و نور امید را در دل همه ما زنده تر کردند زیرا خود پرورش یافته مدارس و حوزه های علوم دینی هستند و همیشه به وحدت، بصیرت و بیداری علاقمند هستند.

غفوری در پایان با اشاره به برکات این سفر تاریخی رهبر معظم انقلاب به استان کرمانشاه گفت:‌ امیدواریم با حضور نماینده معظم له در شهرستان روانسر شاهد برکات این سفر معنوی برای مردمان این خطه باشیم.

کد مطلب 1433992

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