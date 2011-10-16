جشنواره تئاتر خیابانی مریوان میدانی برای تعامل اهالی فرهنگ و اندیشه است

به گزارش خبرنگار مهر در پیام علیرضا شهبازی آمده است: هنر در ذات با زیبایی عجیین شده اسست و زیبایی جلوه ای از جمال حضرت حق در خوان خلقت است، هنر چون از خلاقیت سرچشمه می گیرد، رنگ جوهره خلقت می پذیرد که خلقت تجلی خالق است و در مسیر کمال با هنر موافق، امروز نقش و جایگاه هنر در رشد و تعالی فرهنگ ها، نزد اصحاب معرفت و اندیشه مقوله ای ضروری تلقی می شود.

وی در این پیام آورده است: شاخصه ها و مولفه های هنر به خصوص هنر تئاتر ایرانی اکنون نه تنها در حوزه صورت و شیوایی تاثیرگذار است بلکه به معارف فلسفی و حوزه های اندیشه نیز راه یافته که این منظر جایگاهی بس رفیع و منزلتی شایسته را به ارزش ذاتی خود افزوده است.

علیرضا شهبازی در ادامه پیام خود تاکید کرده است: جشنواره تئاتر خیابانی مریوان که هفتمین سال خود را آغاز می کند، فرصتی مغتنمی است برای خودشناسی و دیگریابی، مجالی است برای تبادل تجربه ها، دیدگاه ها و نگاه ها و میدانی است برای تعامل اهالی فرهنگ و اندیشه به ویژه هنرمندان جوان تا قدر لحظه و دم بدانند و بتوانند از طریق آشنایی با داشته های خود و دیگران گام های استواری در تکوین و تعمیق هویت ایرانی و اسلامی خود بردارند.

استاندار کردستان آورده است: شایسته است هنرمندان و آینده سازان تئاتر ایران اینک بیش از هر زمانی با تکیه بر محورهای هویت گرایی، واقع نگری، امیدآفرینی و اهتمام به مسیر تئاتر ملی و اسلامی به برجسته سازی ریشه های دینی، اصالت های فرهنگی و هویتی و نگاه ملی، همت گمارند و به خلق آثار فاخر و ارزشمند بپردازند و باور کنند در چنین جهان پرتعارض و چالش برانگیز، تنها با وام گرفتن از نگاه دینی و بومی به خلق آثار جان بخش اعتقادی دست خواهند یافت.

شهبازی در پایان این پیام آورده است: امید می رود در سال جهاد اقتصادی و در آستانه ورود به دهه چهارم انقلاب اسلامی با توجه بیشتر به مبانی دینی، آئینی و آرمانی، شاهد شکل گیری جنس نوینی در عرصه تئاتر کشور باشیم.