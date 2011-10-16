سومین کوریدور اکو راه اندازی می شود/ طراحی پنج کوریدور ترانزیتی در اکو

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل تکیه سادات شنبه شب در حاشیه نشست مطبوعاتی برگزاری نشست سران کشورهای عضو اکو در بندرعباس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پنج کوریدور در منطقه اکو طراحی شده است، بیان داشت: اولین کوریدور از بندرعباس آغاز و پس از عبور از سرخس، ترکمنستان و ازبکستان وارد قراقستان می شود و کوریدور دوم از اسلام آباد، تهران و استانبول ترکیه سال گذشته راه اندازی شد.

وی عنوان کرد: کوریدور سوم هم چند ماه آینده کار خود را از مسیر (ازن) قزاقستان آغاز می کند و از مسیرهای (برکت) ترکمنستان، (اونچه برون) در مرز ایران و گرگان وارد ایران می شود.

تکیه سادات اظهارداشت: طرح امکان سنجی کوریدور چهارم در حال انجام است این کوریدور از شهر هرات آغاز و پس از گذشتن از مزار شریف از افغانستان خارج و بعد از گذشت از تاجیکستان و قرقیزستان وارد کشور چین خواهد شد.

مدیر ترانزیت و ترابری سازمان همکاریهای اقتصادی اکو اضافه کرد: کوریدور پنجم از طریق خرمشهر ایران را با فاصله 35 کیلومتری به بغداد عراق متصل می کند که مطالعات این کوریدور در حال انجام است، این کوریدور ایران را به سوریه، دریای مدیترانه و کشورهای جنوب غربی آسیا متصل خواهد کرد.

وی با بیان اینکه دشمنان به دنبال نا امن نشان دادن منطقه هستند، بیان داشت: ایران به عنوان متصل کننده کشورهای آسیای میانه از طریق بندرعباس به دنیا و متصل کننده اروپا به آسیا و هند است باید از نظر زیرساختی که محور توسعه است توجه ویژه ای شود.

تکیه سادات بیان داشت: شهر بندرعباس نقش مهمی در ترانزیت و ارتباط کشورهای محصور در خشکی با سایر کشورها دنیا دارد.

وی با بیان اینکه بندرشهیدرجایی رقیب بندر شانگهای چین در امر جذب تجارت جهانی است، افزود: 80 درصد تجارت دنیا از طریق دریا انجام می شود و بندرعباس با حضور در منطقه استراتژیک تجاری می تواند سهم بیشتری در جذب این تجارت دریایی را داشته باشد و ایجاد زیرساختها از جمله راه و ریل در بندرشهید رجایی می تواند این بندر را از نظر خدمات دهی در سطح بالایی قرار دهد.

تکیه سادات اظهارداشت: برای رسیدن به اهداف تعیین شده در امر جذب تجارت جهانی در دریا و ترانزیت همگرایی ملی بین مسئولان از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی عنوان کرد: منشا ثروتی که در بندر هامبورگ در دنیا و اروپا جابه جا می شود را می توان از طریق دریا به بندرعباس متصل کرد و بندرشهید رجایی را در ترانزیت کالاهای تجاری همطراز بندر هامبورگ کرد.