بی آبی 2 هزار هکتار مزرعه زعفران را در گناباد خشک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مزارع زعفران خراسان رضوی با مشکل خشکسالی و کمبود شدید آب مواجه شده اند و برای آبیاری 2 هزار متر هکتار زمین، ۲۵ تانکر به مدت یک ماه نیاز است و این در حالی است که زعفرانکاران بابت آبیاری مزارع زعفران در سالهای گذشته هنوز بدهکار هستند.

90 درصد قنات های گناباد با کاهش آبدهی مواجه هستند

رییس جهادکشاورزی گناباد به خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال جاری هیچ گونه اعتباری برای آبیاری مزارع زعفران در نظر گرفته نشده است.

محمد باقر جاهدی تصریح کرد: با وجود مشکلات مذکور طی جلسه ای که با حضور مسئولان بخش کاخک در بخشداری برگزار شد، آبفای روستایی و شهری قول همکاری برای آبیاری مزارع زعفران دادند.

وی افزود: با توجه به بارندگی بسیار اندک در سال زراعی جاری در مقایسه با سالهای قبل از یک هزار و ۱۱۵رشته قنات این شهرستان، بیش از ۱۵۰رشته کاملا خشک و ۹۰درصد باقی مانده نیز با کاهش آبدهی بین ۵۰تا۸۰درصدی مواجه شده است.

وی بیان کرد: در ۱۰سال گذشته پدیده خشکسالی ضربات سنگینی به زیر بخش های کشاورزی منطقه و به ویژه منابع آبی وارد کرده است.

جاهدی گفت: با این روند برای آبیاری مزارع زعفران شهرستان با مشکل جدی مواجه هستیم و این در صورتی است که باید حداقل یک نوبت آبیاری در مزارع برای حفظ پیاز زعفران انجام شود و اگر آبیاری انجام نشود پیاز زعفران پوک می شود و این امر باعث افت شدید محصول و پایین آمدن کیفیت آن می شود.

کاشت زعفران در گناباد مقرون به صرفه نیست

یکی از کشاورزان کاخک نیز در گفتگو با مهر اظهار کرد: زعفران کاری دیگر مقرون به صرفه نیست زیرا هزینه های صرف شده تا زمان پاک کردن محصول بسیار بیشتر از قیمت تمام شده محصول است.

مرادی افزود: در خصوص آبیاری مزارع با استفاده از تانکر هم باید گفت که اولا تانکرداران به دلیل جاده های خاکی و کم عرض به اکثر آبادی ها خدمات ارائه نمی دهند و ثانیا برای هر تانکر ۲۶تا ۲۸هزار لیتری آب مبلغ ۱۰۰هزار تومان یا بیشتر مطالبه می کنند که توان پرداخت آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: زعفران ایران با این که جنبه صادراتی دارد، هیچ گاه مورد حمایت جدی مسئولان قرار نگرفته است و همه ساله در فصل برداشت این محصول خبرنگاران می نویسند و مسئولان مشکلات را تایید می کنند و قول های مساعدی برای حمایت از زعفران کاران می دهند و دوباره نقطه سر خط می شود.

وی از مسئولان خواست حداقل برای جلوگیری از نابودی این محصول در زمان آبیاری کمک های خود را از زعفران کاران دریغ نکنند.

بدون یارانه زعفران از محصولات کشاورزی گناباد حذف می شود

یکی دیگر از کشاورزان نیز با انتقاد از قطع کمک دولت به آبیاری مزارع زعفران گفت: امسال به لحاظ کاهش نزولات جوی آبدهی قنوات روستاها به شدت کاهش یافته و برخی نیز خشک شده است و به هیچ وجه امکان آبیاری مزارع با آب قنوات میسر نیست.

وی به عنوان یکی از زعفران کاران شهر کاخک گفت: کشت و جمع آوری زعفران دیگر مقرون به صرفه نیست و اگر دولت یارانه ای به فعالان این بخش ارائه ندهد، شاهد حذف این محصول از زمین های کشاورزی در جنوب خراسان رضوی و گناباد خواهیم بود.

نیازی ادامه داد: آبیاری اولیه برای مزارع زعفران بسیار حیاتی است و اگر صورت نگیرد باعث ضعف بنیه پیاز زعفران و کاهش شدید محصول می شود.

آبیاری مزارع زعفران به 5 میلیارد ریال اعتیار نیاز دارد

مسئول جهاد کشاورزی بخش کاخک نیز به خبرنگار مهر گفت: برای آبرسانی به مزارع زعفران به حداقل ۵میلیارد ریال اعتبار نیاز است که در صورت حمایت دولت و مشارکت کشاورزان تا حدودی می توان خسارت ناشی از خشکسالی را جبران کرد.

علی قربانی افزود: از اعتبارات دولتی برای آبیاری مزارع زعفران خبری نیست و زعفران کاران با هزینه شخصی و با استفاده از تانکر بخش خصوصی باید مزارع خود را آبیاری کنند.

یکی دیگر از زعفران گاران کاخک افزود: به دلیل کمبود آب، کشاورزان نمی توانند از کودهای مغذی حیوانی و اوره ای برای تقویت مزارع خود استفاده کنند که این مسئله موجب تحلیل رفتن بیش از حد پیاز زعفران شده است.

گلهای زعفران جای خود را به بوته های خار می دهند

محمدی ادامه داد: با وضعیت موجود، طلای سرخ نیز سرنوشت هزاران اصله درخت خشکیده منطقه را پیدا خواهد کرد و گلهای بنفش زعفران جای خود را به بوته های خار خواهد داد.

وی افزود: آبیاری مزارع چندین سال به صورت نیمه بها توسط جهاد کشاورزی انجام می شد که کمک بزرگی به کشاورزان بود ولی از حدود دو سال گذشته کمک دولت به آبیاری مزارع زعفران قطع شده است.

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گزارش: طاهره جوانبخت