غفلت از گردشگری روستایی در گیلان/ درآمدزایی مانع مهاجرت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روستاهای استان با داشتن آب وهوای مساعد و مناظر دیدنی مکان مناسبی برای گردشگران و مسافران در تابستان و فصل گرما است.

همچنین شرایط آب و هوایی، نوع معماری، بافت تاریخی و زیبای روستاهای گیلان باعث شده تا مردم و گردشگران از آن به عنوان قطعه ای از بهشت یاد کنند.

مناطق روستایی گیلان سرشار از مناظر بدیع و جذاب برای گردشگران دنیا

مناطق روستایی و کوهستانی گیلان سرشار از مناظر بدیع و جذابی هستند که نه تنها برای هموطنان بلکه برای گردشگران خارجی هم جذاب و زیبا و کم مانند به چشم می آیند.

در کنار مناظر زیبای طبیعت روستاهای این قطعه از کشور باید به جاذبه های مردمی و فرهنگی کم نظیری اشاره کرد که می تواند در عرصه هایی همچون صنایع دستی، پوشش، آداب و رسوم، غذاهای محلی و سایر ظرفیت های روستایی طرفداران بسیاری را به سوی خود جذب کند.

نایب رئیس فراکسیون گردشگری مجلس دراین باره گفت: طبیعت زیبا و جذاب گیلان یکی از ظرفیت های مهم رشد و توسعه صنعت گردشگری در کشور است.

اسدالله عباسی توسعه گردشگری روستایی در استان را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و افزود: گردشگری روستایی از دو جنبه یکی به عنوان یک فعالیت گسترده جهانی و دیگری تاکید بر توسعه سیاست های منطقه ای و محلی دارای اهمیت است.

وی اظهارداشت: گردشگری روستایی به عنوان یک فعالیت جهانی امروزه با توجه به هم پوشی سه اصل ایجاد اشتغال و درآمد زایی، رضایت گردشگر و حفظ محیط زیست اهمیتی دو چندان یافته است.

ترویج گردشگری روستایی در سرلوحه برنامه دولت ها

نماینده مردم رودسر و املش گفت: در اکثر کشورها ترویج گردشگری روستایی در سرلوحه برنامه دولت ها قراردارد تا ضمن هدایت شهروندان برای گذران اوقات فراغت به مناطق روستایی و فضای سرزمینی، درآمد را نیز در سطح کشور پخش کنند.

وی افزود: علاوه براین دولت ها در راستای اهدافی چون ایجاد درآمد برای کشاورزان و دیگر خانواده های روستایی، آشنایی مردم شهر با تجربه زندگی شهری، کاهش مهاجرت به وسیله تدارک فرصت های شغلی در نواحی روستایی و غیره در تلاش هستند.

عباسی در ادامه به اهداف توسعه منطقه ای گردشگری روستایی اشاره کرد و اظهارداشت: رشد تولید منطقه ای، افزایش درآمد یا تعداد مشاغل، انعطاف پذیری تجهیزات گردشگری برای تضمین موارد استعمال متعدد و توجه به سرمایه گذاری محلی ازجمله مولفه هایست که در جنبه های غیراقتصادی نیز اهدافی چون نگهداری و حفظ آسایش و رفاه ساکنان، تضمین تفریحات و مراقبت از ارزش ها و غیره را به دنبال دارد.

وی یادآورشد: رهیافت اقتصاد در زمینه گردشگری روستایی می تواند پیامدهای را چون رشد اقتصادی، ایجاد تنوع همراه با ثبات در اشتغال و حفظ مشاغل دیگر، آفرینش فرصت های برای رشد درآمد به صورت فعالیت های چندگانه، ایجاد بازارهای جدید برای محصولات کشاورزی و گسترش مبنای یک اقتصاد منطقه ای را سبب شود.

بدین ترتیب ملاحظات زیست محیطی در ابعاد انسانی و طبیعی در برنامه ریزی گردشگری اهمیت بسیاری دارد که زایش مفهوم گردشگری پایدار خود نشان دهنده این اهمیت است.

برگزاری جشنواره برداشت محصولات کشاورزی در جذب گردشگر به مناطق روستایی

توسعه پایدار گردشگری به خصوص گردشگری روستایی را در یک توسعه منطقه ای می توان با در نظر گرفتن رابطه ای که بین سه جزء محیط زیست گردشگری وجود دارد " گردشگران، مقصد و جامعه میزبان " مورد توجه قرار داد، این رابطه می تواند پیچیده، پویا وسازنده یا مخرب باشد.

گردشگری روستایی از یک سو می تواند اشتغالزایی ایجاد کند از دیگر سو قادر است اقتصاد محلی را از جلوه بیاندازد و کیفیت زندگی و محیط زیست جوامع محلی را پایین بیاورد.

اگرچه بسیاری از کارشناسان امور گردشگری بر این باورند که منطقه جغرافیایی به نحوی در آداب، رسوم و خصوصیات اخلاقی ساکنان منطقه، برای پذیرش گردشگر، بسیار حائز اهمیت است و می تواند در گسترش گردشگری و توسعه اقتصاد منطقه نیز تاثیر گذار باشد.

در این ارتباط یک شهروند گیلانی برگزاری جشنواره برداشت محصولات کشاورزی و آئینی در جذب گردشگر به مناطق روستایی استان را بسیار مهم دانست و گفت: برداشت برنج، فندق، چای، زیتون، صید آبزیان و غیره از جلوه های مهم در این عرصه است.

علی مهدوی افزود: گردشگری که کیلومترها راه را طی می کند تا علاوه بر گذران اوقات فراغت با بخشی از تاریخ و با مناظر طبیعی و روستاهای تاریخی و گردشگری آشنا شود، دوست دارد دست پر به خانه خود برگردد.

وی ادامه داد: این دست پر بودن فقط به معنای افزایش داده های گردشگران از منطقه مورد بازدید نیست. سوغات، صنایع دستی و خوراکی های خاص منطقه فقط بخشی از نیازهای گردشگران را تشکیل می دهد.

آثار تاریخی تنها در مراکز شهرهای تاریخی خلاصه نمی‌ شود

شهروند دیگری با اشاره به اینکه آثار تاریخی تنها در مراکز شهرهای تاریخی خلاصه نمی‌ شود، گفت: آثار بسیار ارزشمندی در مناطق روستایی وجود دارد که باید به مردم معرفی شود.

حسن اسدی افزود: در ایران گردشگری روستایی یک صنعت جوان است که نیاز به مطالعه و شناسایی روستاها، حفظ و مرمت بافت تاریخی آنها و سپس برنامه‌ ریزی برای جذب گردشگران دارد.

وی با بیان اینکه گیلان دارای جاذبه های گردشگری بالقوه برای گردشگری روستایی است، اظهارداشت: متاسفانه برنامه ‌ریزی برای این کار صورت نگرفته است.

این شهروند گیلانی گفت: برای جذب و رفاه حال گردشگران ضرورتی به ایجاد ساختارهای جدید همچون مهمان ‌سرا، هتل یا اقامتگاه های جدید و تخریب بافت تاریخی روستا وجود ندارد، با همان امکانات و همان خانه ‌های سنتی که در روستاهاست می‌ توان گردشگران را پذیرا بود و این اقامتگاه ‌های سنتی برای گردشگران بهترین جاذبه است.

با این وجود گردشگری روستایی می تواند سهمی در متنوع سازی اقتصادی و توسعه پایدار داشته باشد و با ایجاد اشتغال و درآمد موجب توسعه مناطق توسعه نیافته شود و اگر چه مشاغل مربوط به این صنعت خیلی تخصصی و پردرآمد نیستند، منافع بسیاری را نصیب روستائیان می کند.

گیلان یکی از قطب های گردشگری کشور است

گردشگران برای اقامت، خرید کالاهای محلی و خدمات پول پرداخت می کنند، این پولها در فعالیتهای محلی جریان می یابد و موجب تحرک روستاییان در برآوردن نیازهای بازدید کنندگان می شود.

گردشگری روستایی با ایجاد اشتغال، افزایش سطوح درآمد، متنوع سازی فعالیت های اقتصادی، افزایش سطح آگاهی های اجتماعی و ایجاد روابط اجتماعی گسترده بین جامعه میزبان و میهمان به حفاظت از میراث فرهنگی و محیط زیست طبیعی کمک کرده و با جلوگیری از مهاجرت بی رویه و بهینه سازی بهره برداری از زمین به توسعه روستایی پایدارکمک می کند.

در این ارتباط استاندار گیلان گفت: استان گیلان یکی از قطب های گردشگری کشور است و با توجه به اینکه بسیاری از مساحت استان را جمعیت روستایی تشکیل می دهد، آداب و سنن جزو مسائل و موضوعات گردشگری محسوب می شود.

مهدی سعادتی بر ضرورت توسعه گردشگری روستایی در استان تاکید کرد و افزود: این نوع گردشگری نقش مهمی در پویایی اقتصادی در گیلان دارد.

وی همچنین معرفی مزیت ها و نقاط دینی مناطق روستایی گیلان به ایران و دنیا را امری ضروری دانست و اظهارداشت: این منطقه جلوه های بی بدیلی دارد که باید به همت رسانه ها به آحاد مردم معرفی شود.

طرح مسافر کاشانه اقدامی ارزنده در راستای توسعه گردشگری روستایی

استاندار گیلان طرح مسافر کاشانه را اقدامی ارزنده در راستای توسعه گردشگری منطقه دانست و گفت: ایجاد بستری مناسب در مناطق مستعد گردشگری به رشد و توسعه منطقه کمک شایانی کرده و با ایجاد اشتغال و درآمد از مهاجرت‌ های بی ‌رویه جلوگیری و به رونق منطقه می‌ انجامد.

وی افزود: این طرح آغازی برای ورود گردشگران به مناطق روستایی استان بوده که فرصتی برای معرفی آداب و رسوم، صنایع دستی و تاریخ و طبیعت آن است که می ‌تواند در تحولات این منطقه تاثیرگذار باشد.

وی بر لزوم حمایت جدی سیستم های بانکی از سرمایه گذاران بخش گردشگری در استان تاکید کرد و یادآورشد: گردشگری اقتصاد بومی منطقه را رونق و باعث ایجاد اشتغال می شود.

به هر حال استان گیلان یکی از قطب های گردشگری کشور است که انواع گردشگری نظیر تاریخی، مذهبی، آبی، کوهستانی، کشاورزی و... را می توان در آن یافت، گردشگری روستایی نیز از جمله انواع گردشگری است که در دیگر کشورها از جذاب و سودآوری بسیاری برخوردار است.

کشور ایران و به ویژه استان گیلان در این زمینه پتانسیل های قابل توجه ای دارد که در صورت توجه و بالفعل کردن آن شاهد تحول جدی در روند توسعه گردشگری استان خواهیم بود.