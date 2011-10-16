برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی یک ظرفیت فرهنگی برای مریوان است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید شاه آبادی شامگاه شنبه در جریان حضور در شهر مریوان برای شرکت در اختتامیه ششمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی به خبرنگاران رسانه های جمعی گفت: برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی در مریوان یک ظرفیت ارزشمند فرهنگی برای استان کردستان به ویژه شهر مرزی مریوان به شمار می رود و باید برای اعتلای بیش از پیش این جشنواره تلاش کرد.

وی ادامه داد: بدون شک ایجاد ظرفیتی اینچنین در شهر مریوان با مشارکت همه هنرمندان و تلاش های مسئولان در سالهای گذشته ایجاد شده است و امروز باید از این امکان به بهترین شکل ممکن بهره برداری شود چرا که می شود با برنامه ریزی و بهره گرفتن از توانمندی های مختلف زمینه را برای تقویت بیش از پیش جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی در شهر مرزی مریوان فراهم کرد.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور افزود: برگزاری جشنواره هایی مختلف در استان کردستان نشان از ظرفیت های بسیار خوب فرهنگی در این استان است و انتظار می رود در راستای اجرایی کردن سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشارکت مردم و سایر متولیان حوزه فرهنگی زمینه برای اعتلای فرهنگ در این استان فراهم شود.

شاه آبادی راه اندازی دبیرخانه تئاتر خیابانی در مریوان را به شکل دائمی اقدام مناسبی در جهت اعتلا و توسعه این جشنواره در این شهر مرزی عنوان کرد و گفت: باید با تعامل و همکاری بیشتر بخش دیگری از کارهای مربوط به این جشنواره را به بیرخانه دائمی آن در شهرستان مریوان سپرد تا زمینه برای سیاست گذاری و نظارت بهتر بر روند برگزاری این رویداد فرهنگی از سوی مرکز فراهم شود.

وی در پایان ضمن تقدیر از حضور گروه های مختلف هنری و برگزارش جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی در شهر مرزی مریوان عنوان کرد: بدون شک سراسر ایران اسلامی دارای ظرفیت ها و توانمندی های بسیار خوبی است که در صورت مشارکت و همراهی خود هنرمندان و فعالان عرصه های مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمادگی حمایت از برگزاری رویدادهای مختلف فرهنگی و هنری را دارد.

ششمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان روز یکشنبه 24 مهر ماه با حضور معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به پایان می رسد و گروه های برتر معرفی و از آثار برگزیده نیز تجلیل می شود.