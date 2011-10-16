به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضایی افزود: افرادی که بیماری های خاص مانند بیماری های قلبی، ریوی، کلیوی و امثال آن دارند، حتما داروهای مخصوص خود را به اندازه دو برابر نیاز مدت اقامت در عتبات عالیات با خود همراه داشته باشند.

وی تصریح کرد: بیماران دیالیزی نیز حتما باید آزمایش های خونی و یا توصیه پزشکان مربوطه را همراه داشته باشند و در نخستین روز ورود، به یکی از مراکز درمانی ایران مستقر در عراق مراجعه و نسبت به دریافت نوبت اقدام کنند.

وی ادامه داد: همچنین بانوانی که نیاز دارند از قرص ها و داروهای هورمونی استفاده کنند، باید یک یا دو ماه قبل از سفر، برنامه های ماهانه خود را با نظر پزشک تنظیم کنند.

دکتر رضایی گفت: کسانی که در سفر دچار یبوست می شوند، باید از خوردن نوشابه گازدار، موز، چای پررنگ و گوشت که یبوست زا هست، خودداری و بجای آن بیشتر از مایعات و دیگر مواد غذایی استفاده کنند.

نماینده مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در کربلا افزود: افراد مسن که نیاز به ویلچر دارند، باید حتما یک نفر همراه داشته باشند.



