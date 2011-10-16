پاسخ معاونت فرهنگی درباره غیبت ایران در نمایشگاه فرانکفورت/ فقط سکوت!

به گزارش خبرگزاری مهر، شصت و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین آوردگاه‌های عرضه و معرفی دستاوردهای کشورهای جهان در حوزه نشر بار دیگر بهانه‌ای شد برای یادآوی غفلت‌های مسئولان تصمیم ‌گیرنده فرهنگی در ارائه جهانی ظرفیت‌های نشر کشورمان.

موضوع عدم شرکت ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت شاید در نگاه ساده و ابتدایی یک انتخاب و تشخیص صلاحیت از سوی مسئولان معاونت فرهنگی وزارت ارشاد به عنوان سکانداران این عرصه به شمار برود، اما بدون شک این عدم شرکت همانند نوع شرکت ایران در سال گذشته که با نوع شرکت امسال چندان تغییری نکرده است، نشان‌دهنده عدم شناخت و اعتنا به این ظرفیت بین‌‌المللی کتاب است.

ماجرای حضور در نمایشگاه کتاب فرانکفورت در سال جاری نیز همانند دوره‌های گذشته از سوی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی و از سوی شورای سیاستگذاری نمایشگاه‌های خارجی کتاب کلید خورد. به گفته احسان‌الله حجتی، مدیرعامل سابق این موسسه، امسال طبق روال گذشته برای شرکت در این نمایشگاه ثبت نام مقدماتی انجام گرفت. ثبت‌نامی که بنا بر اعلام قبلی قرار بود در قالب اجاره دو غرفه 80 و 60 متری انجام شود.

طبق روال انجام گرفته این غرفه‌ها همانند تمام دوره‌های حضور ایران از سوی این موسسه اجاره و از سوی اتحادیه تعاونی ناشران آماده‌سازی می‌شده است و در نهایت نیز از سوی ناشرانی که از سوی شورای سیاستگذاری مشخص می‌شوند، نمایندگان نشر ایران فرصت حضور در این نمایشگاه را کسب می‌کردند.

حجتی، مدیرعامل سابق موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی در این باره به مهر گفت که در زمان مدیریت وی ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه انجام گرفته است، اما تا زمان حضور وی در این موسسه وجهی بابت این موضوع پرداخت نشده است و این قضیه بنا بر اعلام حاضران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت باعث مسدود شدن فضای نمایشگاهی اختصاصی ایران در نمایشگاه از سوی مسئولان آن شد.

از سوی دیگر عبادرضا اسلامی که بعد از حجتی، سرپرستی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی را بر عهده گرفته است، در گفتگوی کوتاهی به مهر می‌گوید: مسئولیت من معاونت اداری و مالی در موسسه است که بعد از آقای حجتی، عهده‌دار امور اجرایی به استثنای امور مالی شده‌ام و در این مدت، ارجاعی از سوی معاونت فرهنگی و شورای سیاستگذاری نمایشگاه‌های خارجی در مورد نمایشگاه کتاب فرانکفورت به ما انجام نشده است.

اسلامی تاکید می‌کند: با توجه به اینکه این موضوع راسا از سوی شورای سیاستگذاری با مدیریت معاونت فرهنگی باید تصمیم‌‌گیری شود، موسسه تحت مسئولیت وی که تنها بعد اجرایی این موضوع را بر عهده داشته است در قبال این موضوع پاسخی برای ارائه ندارد.

تلاش برای صحبت با معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از سوی مهر با این پاسخ روبرو می‌شود که موضع معاونت در شرایط کنونی تنها سکوت است و مشخصا بر اساس اولویت‌های موجود کارها به انجام می‌رسد.

روز گذشته علی زارعی نجفدری، مشاور رئیس جمهور و رئیس موسسه انتشارات علمی و فرهنگی در گفتگو با رسانه‌های گروهی از دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بررسی علت عدم حضور ایران در این دوره از نمایشگاه خبر داد؛ خبری که تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز با پاسخی از سوی معاونت فرهنگی همراه نبوده است.

شصت و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت امسال با حضور نزدیک به 13 ناشر ایرانی از جمله اندیشه‌ورزان، علمی و فرهنگی، کتاب خروس، ساقی، مهرآئین، چشمه، پردیس، شباویز، ویدا و اهل بیت، امروز یکشنبه 24 مهر به کار خود پایان خواهد داد.

اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نیز در سال جاری علی‌رغم ثبت نام برای شرکت در این نمایشگاه به دلیل مشکلات مالی نتوانست اجاره غرفه خود را بپردازد و از شرکت در نمایشگاه باز ماند.