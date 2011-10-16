صادرات 250 میلیون دلاری صنایع تنها 5 درصد توان استان مرکزی!

به گزارش خبرنگار مهر، صادرات 250 میلیون دلاری صنایع استان در حالی است که به گفته سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، 150 شرکت صنعتی استان از میان 2600 واحد صنعتی استان صادر کننده هستند.

به تعبیر دیگر، کمتر از 5 درصد واحدهای صنعتی استان مرکزی صادرات دارند و توانستند در بازارهای جهانی خود را نشان دهند.

بیش از 40 درصد صادرات استان اکنون به محصولات پتروشیمی اختصاص دارد که کم کردن این 40 درصد از صادرات صنعتی استان، نقش واحدها و شرکت های صنعتی استان را در صادرات کمرنگتر می کند.

با برنامه ریزی صادرات باید افزایش یابد

زاوشی سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه 150 شرکت و واحد صنعتی استان صادرات محور هستند گفت: با توجه به قابلیتهای صنعتی استان مرکزی انتظار می رود با برنامه ریزی دقیق پس از تلفیق سازمان های صنایع و معادن و بازرگانی، تجارت خارجی این استان جهش بزرگی داشته باشد.

تولیدات رتبه دار، صنعتی استان مرکزی در کشور

اکنون در استان بیش از دو هزار و 500 واحد صنعتی با بیش از 84 هزار میلیارد ریال سرمایه و 70هزار شاغل در استان فعال است.

بر اساس آخرین ارزیابیها، اکنون تولید سیمان در استان 3 میلیون تن درسال، شیشه 480 هزارتن، آلومینیوم 120 هزارتن، انواع محصولات پتروشیمی 1.5میلیون تن، کمباین وتراکتور هزارو 750 دستگاه، اتوبوس برون شهری هزار و 700 دستگاه و تجهیزات فلزی 150هزارتن در سال است.

توانمندیهای استان درحدی است که 60 درصداتوبوسهای بین شهری، بیش از 60 درصد آلومینیوم 65 درصد شیشه جام، 70 درصدعایقهای رطوبتی، یک چهارم ظرفیت خودروسازی وحجم عظیمی شیرهای سرچاهی کشور در صنایع بزرگ و مادراستان مرکزی تولید می شود.



فعالیت 43 شهرک صنعتی مکمل توسعه صنعتی استان مرکزی



اکنون 43 شهرک صنعتی دولتی، خصوصی، قطب و ناحیه صنعتی دراستان فعالیت دارد که تکمیل کننده توسعه صنعتی در این استان است.



در این شهرکها دو هزارو 464 واحد تولیدی کوچک وبزرگ راه اندازی شده و به دلیل داشتن امکانات لازم از شاخصهای توسعه صنعتی استان نسبت به سایر استانهای کشور است.



یک هزار کارخانه جدید در دست احداث



سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: در کنار فعالیت بیش از دو هزارو 600 واحد صنعتی استان، یک هزار و250 طرح تولیدی صنعتی در استان در حال احداث است.



علیرضا زاوشی با بیان اینکه این واحدها در زمینه ساخت سازه های فلزی، تجهیزات صنعتی، موادشیمیایی، کانیهای غیرفلزی، موادغذایی واقلام بهداشتی است، افزود: برای احداث و راه اندازی آن 93 هزار و 956 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است که اغلب مربوط به بخش خصوصی است.



وی اشتغالزایی این واحدها را 73 هزارو371 نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد طرح در دست ساخت 130 طرح با بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است.



150 واحد صادرکننده از میان دو هزار و 600 واحد صنعتی استان !



توسعه صنعتی استان مرکزی در بخش صادرات کمرنگ است و از میان بیش از دو هزار و 600 واحد صنعتی که تولید دارند تنها 150 واحد جزو صادرکنندگان صنعتی استان هستند.



گرچه این 150 واحد پنج درصد صادرات صنعتی کشور را در اختیار دارند و آمار قابل قبولی در میان صادرات غیر نفتی کشور و استان برای خود رقم زدند با این حال مقابل هم قرار دادن دو هزار و 600 واحد صنعتی با 150 واحد، یعنی فاصله با دلارهای جهانی.



توان صادرتی استان حداقل سه برابر آمار کنونی است



کارشناسان بر این عقیده هستند با توجه به توان صنعتی استان، قابلیت صادرات استان از رقم کنونی حداقل تا سه برابر قابل افزایش است.



رفع موانع صادراتی در کنار تسهیل صادرات گام نخست و اساسی در زمینه توسعه صادرات صنعتی استان مرکزی است.



صادرات تا پایان سال 4 برابر می شود



زاوشی در ادامه بابیان اینکه عمده محصولات صادراتی استان را تجهیزات صنعتی، تولیدات فلزی مانندآلومینیوم، موادشیمیایی، کانیها و شیشه دانست و گفت: این محصولات به کشورهای اروپایی، آسیاوحوزه خلیج فارس صادر می شود.

وی اضافه کرد: پیش بینی می شود، حجم صادرات صنعتی استان امسال 4 برابر شش ماه اول باشد و به 800 میلیون دلار برسد.

برخی از موانع توسعه تولید و صادرات صنعتی استان



کوچک بودن ساختار گمرک استان در اراک و ساوه، قدیمی بودن تکنولوژی تولید برخی واحدها، بالا بودن هزنیه تولید، مشکلات بانکی، آشنا بنودن مدیران واحد های صنعتی با بازارهای هدف، پایین بودن فرهنگ بازاریابی، نبود تشکلی قوی برای بازاریابی، ونبود کمبود تشکل صادراتی از جمله مشکلات حوزه صادرات استان است.

در زمینه تولید، صنعتگران علاوه بر بالا بودن هزنیه تولید با کم توجهی برای تولید با کیفیت نیز روبرو هستند.



ظرفیت تولید و صادرات استان باید دو برابر شود



بر اساس سند توسعه صنعت و معدن استان مرکزی، ظرفیت تولیدات بخش صنعت و معدن استان طی پنج سال آینده باید به دو و نیم برابرافزایش یابد و صادرات صنعتی استان نیز که هم اکنون 4.7 دهم درصد از کل صادرات کشور را شامل می شود به هفت درصد برسد.