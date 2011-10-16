تبادل اسرا قراردادی تاریخی است/ دفتر حماس به قاهره منتقل نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، خالد مشعل در گفتگو با شبکه "سی بی اس" قرارداد تبادل اسرا با گلعاد شالیت را یک قرارداد تاریخی توصیف کرد که پس از تلاشهای طاقت فرسا به دست آمده است.

وی درباره میانجیگری مصر در مسئله تبادل اسرا با رژیم صهیونیستی گفت : مذاکره کنندگان مصری و فلسطینی توانستند شماری از اصول و قواعد ویژه مذاکره با اسرائیل را از بین ببرند و مصر در این رابطه نقش عربی، ملی و بسیار بزرگی ایفا کرد.

مشعل درباره اینکه آیا انقلاب 25 ژانویه بر میانجیگری مصر تاثیرگذار بود، اظهار داشت : دستگاه اطلاعات مصر نهادی قابل احترام و ملی و با پیشینه تاریخی است و انقلاب 25 ژانویه نیز قطعا بر عملکرد این نهاد تاثیر مثبتی داشته است.

وی در بخش دیگر سخنان خود درخواست رسمی مصر از جنبش حماس برای انتقال دفتر سیاسی این جنبش از دمشق به قاهره را تکذیب و اعلام کرد این موضوع در دست بررسی نیست و اوضاع همانند گذشته است.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس درباره تاثیر بهار عربی بر سیاستهای حماس گفت : انقلابهای عربی تاثیر مستقیمی بر سیاستهای جنبش حماس نداشته است، زیرا تصمیم گیری های این جنبش از داخل نشات می گیرد و هیچکس در تصمیمات آن دخالت نمی کند.

مشعل همچنین درباره اینکه آیا این قرارداد نگاه غرب به جنبش حماس را تغییر خواهد داد، اعلام کرد اصحاب حق از تخریب چهره شان نزد غرب نگرانی ندارند، زیرا حق با آنها است و غرب روزی به حقوق این صاحبان حق پی خواهد برد.

خاطرنشان می شود به موجب توافق رژیم صهیونیستی و حماس، هزار و 27 فلسطینی در ازای آزادی گلعاد شالیت نظامی صهیونیستی آزاد خواهند شد.