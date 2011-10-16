ایران درآمدهای ارزی زیادی ندارد/ توهم درآمدهای نفتی

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روزانه دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت در کشور تولید می شود و جمعیت آن 75 میلیون نفراست، به ازای هر ایرانی در هر ماه کمتر ازیک بشکه نفت می رسد.

وی همچنین با اشاره به اینکه قیمت هر بشکه نفت 81.5 دلار از سوی مجلس تعیین شده است، اظهارداشت: با احتساب کاهش هزینه ها بطور میانگین سهم درآمد حاصل از نفت برای هر ایرانی حدود 65 هزار تومان است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه درآمد حاصل از نفت به کجا می رود، گفت: درآمد حاصل از نفت 52 هزار تومان صرف بودجه عمرانی و 13 هزار تومان به بخش آموزش و پرورش اختصاص می یابد.

وی تاکید کرد: اگر این بخش ها به خوبی شفاف سازی شود دیگر توهم درآمدهای نفتی برای مردم ایجاد نخواهد شد و مردم می تواند در جهاد اقتصادی بیشتر مشارکت کنند.

عباسی با بیان اینکه جهاد اقتصادی و رسیدن به اقتصاد پویا، پایدار و حرکت در مسیر توسعه مولفه های خاص خود را دارد، گفت: سیستم بانکی، مبارزه با مفسدان اقتصادی، جذب سرمایه گذار، توسعه فرهنگ مصرف، فرهنگ کار و غیره از جمله این مولفه هاست.

وی در ادامه عدم افزایش هزینه های تولید را از سیاست دولت و مجلس دانست و افزود: برای تحقق این مهم ضمن تقسیط وام ها باید تسهیلات ارزان قیمت و کم بهره دراختیار آنان قرار گیرد و همینطور در مصرف انرژی حمایت جدی شوند.

نماینده مردم رودسر و املش به نخستین پروژه ناموفق شهرک گلخانه ای کشور در گیلان اشاره کرد و اظهارداشت: این پروژه که در زمینی به مساحت 400 هکتار مرکب از هزار واحد گلخانه در شهرستان رشت مورد طرح ریزی قرار گرفته بود متاسفانه به دلیل عدم حمایت به سرانجام نرسید.

وی یادآورشد: از آن زمان تاکنون اگر به فارغ التحصیلان دانشگاهی استان در رشته کشاورزی تسهیلات هم پرداخت شود جرات اجرای این گونه طرح ها را ندارند چرا براینکه نگرانند اشتغال برای خود و دیگری ایجاد کند اما مورد حمایت قرار نگیرد.