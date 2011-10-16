به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام عباس جعفری دبیر شورای کتاب مجمع جهانی اهلبیت(ع) گفت: مسئله مهدویت و اعتقاد به حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) از موضوعات مهم برای مسلمانان است.
وی افزود: موضوعات مهمی مانند پدیدار شدن هرجومرج، نابسامانی، ناامنی، بیعدالتی گسترده، قتل و کشتار زیاد مردم، عدم امنیت جانی و مالی در میان ملتها، مرگهای زودرس و ناگهانی، شکنجه و آزار و اذیت کودکان معصوم به دست فرمانروایان ظالم، تجاوز به زنان باردار، بیماریهای صعبالعلاج، واگیردار و مرگبار و... از جمله چگونگی تشکیل حکومت جهانی و ابزار و وسایل آن و نیروهای تحت فرمان آن حضرت و ... مسائلی است که فکر و ذهن دانشمندان اسلامی و غیراسلامی را به خود مشغول کرده است.
حجتالاسلام جعفری ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع و پاسخ به سؤالات فراوان در اینزمینه به ویژه برای خارج کشور، کتاب چشماندازی به حکومت مهدی(عج) تألیف حجتالاسلام نجمالدین طبسی برای ترجمه به زبانهای غیر فارسی انتخاب شد.
وی گفت: ترجمه آلمانی، انگلیسی، فرانسوی و اردوی این کتاب قبلاً منتشر شده بود و اینک ترجمه اسپانیولی آن در 3000 نسخه منتشر میشود.
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