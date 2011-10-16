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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۶

"چشم‌اندازى به حکومت مهدى(عج)" به اسپانیولی ترجمه شد

"چشم‌اندازى به حکومت مهدى(عج)" به اسپانیولی ترجمه شد

ترجمه اسپانیولى کتاب "چشم‌اندازى به حکومت مهدى(عج)" از سوی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عباس جعفری دبیر شورای کتاب مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) گفت: مسئله مهدویت و اعتقاد به حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) از موضوعات مهم برای مسلمانان است.

وی افزود: موضوعات مهمی مانند پدیدار شدن هرج‌ومرج، نابسامانی، ناامنی، بی‌عدالتی گسترده، قتل و کشتار زیاد مردم، عدم امنیت جانی و مالی در میان ملت‌ها، مرگ‌های زودرس و ناگهانی، شکنجه و آزار و اذیت کودکان معصوم به دست فرمانروایان ظالم، تجاوز به زنان باردار، بیماری‌های صعب‌العلاج، واگیردار و مرگ‌بار و... از جمله چگونگی تشکیل حکومت جهانی و ابزار و وسایل آن و نیروهای تحت فرمان آن حضرت و ... مسائلی است که فکر و ذهن دانشمندان اسلامی و غیراسلامی را به خود مشغول کرده است.
 
حجت‌الاسلام جعفری ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع و پاسخ به سؤالات فراوان در این‌زمینه به ویژه برای خارج کشور، کتاب چشم‌اندازی به حکومت مهدی(عج) تألیف حجت‌الاسلام نجم‌الدین طبسی برای ترجمه به زبان‌های غیر فارسی انتخاب شد.
 
وی گفت: ترجمه آلمانی، انگلیسی، فرانسوی و اردوی این کتاب قبلاً منتشر شده بود و اینک ترجمه اسپانیولی آن در 3000 نسخه منتشر می‌شود.
کد مطلب 1434028

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