حضور مقام معظم رهبری در هر جایی از ایران امنیت آور است

جبار شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:‌ انتظار 23 ساله مردم استان کرمانشاه، سرانجام در 20 مهر ماه سال 1390 به پایان رسید و مردم ولایت مدار، انقلابی و شهادت طلب و رزمنده استان کرمانشاه با حضور امام و مقتدای خویش حیاتی دوباره پیدا کردند.

این استاد دانشگاه افزود: این دیدار به گونه ای بود که با بارش نور ولایت بر پیکر مردم رنجور که سینه هایشان مالامال از دردها و آلام جنگ تحمیلی و از دست رفتن عزیزانشان و مخصوصاً درد و غم از دست دادن امام راحلشان بود تسکین پیدا کرده و رویشی دوباره و امیدی سرشار از عشق به اسلام و قرآن پیدا کردند.

فرماندار سابق سرپل ذهاب با اشاره به اینکه سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه دستاوردهای بسیاری خواهد داشت، ‌گفت: از جمله این دستاوردها، می توان به کشیدن خط بطلان بر تفکراتی که سعی داشتند اینگونه القاء کنند که مقام معظم رهبری توجهی به کرمانشاه ندارد و کرمانشاه برای نظام اهمیتی ندارد و لذا نتیجه این شیطنت، دلسردی بود که با سفر مقام معظم رهبری و استقبال بی نظیر مردم رشید و بصیر کرمانشاه از وی، این یاوه گویی‌ها را بی‌نتیجه و بی اثر کرد.

شرفی تاکید کرد:‌ از دیگر دستاوردهای سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه، پایان دادن به این تحلیل بود که علت تاخیر در سفر مقام معظم رهبری را نبود امنیت در استان می دانستند، البته حضور مقام معظم رهبری در هر جایی از میهن اسلامی ایران امنیت آور است.

وی افزود: در همین راستا باید گفت که امام راحل در سال 58 برای خاتمه قائله پاوه پیامی داد؛ که در آن زمان ضد انقلاب پاوه را محاصره کرد اما به فرمان تاریخی امام راحل همه نیرو ها مسلح و مرزی حرکت کردند و ظرف حدود 24 ساعت پاوه از لوث وجود ضد انقلاب خارج شد.

فرماندار سابق شهرستان سرپل ذهاب گفت:‌ بنابراین این تحلیل که تاخیر در سفر مقام معظم رهبری را عدم امنیت در استان کرمانشاه تلقی کرده اند تحلیلی خام و بی پایه ای است و با این سفر پرخیر و برکت این وصله ناجور(نا امنی)از پیکره استان امن کرمانشاه برطرف شد.

شرفی افزود: رسیدگی به برخی از امور معطل مانده استان که به دلایل مختلف از سوی مسئولین کشور مورد غفلت مانده است، از دستاوردهای مهم دیگر این سفر تاریخی می تواند باشد.

این استاد دانشگاه در پایان ایجاد وحدت را یکی دیگر از دستاوردهای سفر معظم له به استان دانست و گفت: ایجاد وحدت بیشتر و همدلی بین اقوام و مذاهب و مناطق استان از دستاوردهای دیگر رهبر انقلاب به استان کرمانشاه است که مقام معظم رهبری با دست پدرانه ای که در دیدارها و فرمایشات بر سر همه کشید وحدت و همدلی خاصی را ایجاد فرمودند تا همه اهل استان بیش از گذشته ماموریت مرزداری و توسعه استان را در دست داشته باشند.