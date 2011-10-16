راه اندازی شبکه فن بازار منطقه ای و تخصصی/ ساماندهی خرید فناوری

سید احمدرضا علایی طباطبایی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مزایای ایجاد فن بازار در کشورهای مختلف افزود: زیر ساخت فن بازار با هدف تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان و بکارگیری فناوریهای جدید از سوی فعالان حوزه های مختلف علمی در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد.





علایی از برنامه های توسعه ای این شبکه خبر داد و خاطرنشان کرد: با توجه به تجربیات کشور در زمینه ایجاد زیر ساختهای لازم برای فن بازار، برنامه هایی برای گسترش فن بازار در دستور کار قرار گرفت که از آن جمله می توان به همکاری با استانداریها با محوریت‌ پارکهای علم و فناوری استانها و نهادهای تخصصی فناوری اشاره کرد که از سال 1388 در دستور کار فن بازار ملی قرار گرفت.



وی ادامه داد: تاکنون قرارداد راه اندازی شبکه تبادل فناوری منطقه ای در 8 استان و قراردادهایی برای راه اندازی 6 نهاد تخصصی شبکه تبادل فناوری تخصصی منعقد شده است.



مدیر فن‌بازار ملی ایران با اشاره به مزایای شبکه های فن بازار منطقه ای و تخصصی اضافه کرد: شبکه فن بازارهای منطقه ای و تخصصی ضمن ایجاد امکان تجمیع پتانسیل های موجود در حوزه فناوری در مناطق مختلف کشور در قالب یک شبکه ملی و متمرکز، از موازی کاری در داخل و خرید بی مورد فناوری از خارج جلوگیری کرده و امکان بهره‌ گیری از توانمندیها و فرصتهای موجود در کشور را فراهم می آورد. مدیر فن بازار ملی ایران به راه اندازی شبکه فن بازار ایران در پارک پردیس اشاره کرد و اظهار داشت: با راه اندازی این شبکه علاوه بر ارائه خدمات مختلف در حوزه تجاری سازی و کمک به جذب و بکارگیری فناوریهای جدید، اقدام به ایجاد بانک اطلاعات مرجع کشور در حوزه های مختلف فناوری شده که هم اینک از طریق تارنمای www.techmart.ir قابل بهره برداری است.علایی از برنامه های توسعه ای این شبکه خبر داد و خاطرنشان کرد: با توجه به تجربیات کشور در زمینه ایجاد زیر ساختهای لازم برای فن بازار، برنامه هایی برای گسترش فن بازار در دستور کار قرار گرفت که از آن جمله می توان به همکاری با استانداریها با محوریت‌ پارکهای علم و فناوری استانها و نهادهای تخصصی فناوری اشاره کرد که از سال 1388 در دستور کار فن بازار ملی قرار گرفت.وی ادامه داد: تاکنون قرارداد راه اندازی شبکه تبادل فناوری منطقه ای در 8 استان و قراردادهایی برای راه اندازی 6 نهاد تخصصی شبکه تبادل فناوری تخصصی منعقد شده است.مدیر فن‌بازار ملی ایران با اشاره به مزایای شبکه های فن بازار منطقه ای و تخصصی اضافه کرد: شبکه فن بازارهای منطقه ای و تخصصی ضمن ایجاد امکان تجمیع پتانسیل های موجود در حوزه فناوری در مناطق مختلف کشور در قالب یک شبکه ملی و متمرکز، از موازی کاری در داخل و خرید بی مورد فناوری از خارج جلوگیری کرده و امکان بهره‌ گیری از توانمندیها و فرصتهای موجود در کشور را فراهم می آورد.