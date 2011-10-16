اجرای درس "آشنایی با دفاع مقدس" در دانشگاههای علوم پزشکی

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نحوه اجرا و بسته آموزشی درس آشنایی با فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس در نشست دو روزه معاونان آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی به بحث و بررسی گذاشته شد و نحوه اجرای آن تعیین شد.

وی افزود: این درس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را داراست و از مهرماه 90 در دانشگاههای علوم پزشکی اجرایی می شود.

محققی یادآور شد: با توجه به فعالیت های بسیار قابل توجه بهداشت و درمان در دوران جنگ تحمیلی، بخش های متعدد این بسته آموزشی در جریان نشست معاونان آموزشی و مدیران مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به شکل عملی اجرا شد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: در بخشی از این بسته آموزشی چگونگی درمان مصدومان حملات شیمیایی در محیط واقعی آن یعنی بیمارستان خرمشهر که در زمان جنگ تحمیلی با گازهای اعصاب مورد حمله قرار گرفته بود، بازسازی شد و نحوه عملی و علمی کنترل مصدومان و نجات آنها برای مدیران آموزشی ارائه شد.

وی خاطرنشان کرد: آشنایی با تاریخچه و نحوه فعالیت های درمانی در زمان جنگ تحمیلی بسیار به آموزش بهتر دانشجویان پزشکی کمک می کند و در جریان درس دو واحدی آشنایی با فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس به آموزش بهتر می انجامد.