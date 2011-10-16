انجام روزانه 8 پرواز به جده و 4 پرواز به مدینه/ تاریخ برگشت زایران حج تمتع

به گزارش خبرنگار مهر، امسال پروازهای 51 هزار و 196 هزار زایر خانه خدا از تاریخ 16 آذرماه آغاز شد و تمامی این پروازها از 17 فرودگاه کشور و از سوی شرکتهای هواپیمایی ماهان و ایرانایر میگیرد که این پروازها از شهرهای تهران، ساری، ارومیه، شیراز، مشهد، اهواز، بوشهر، زاهدان، رشت و کرمان انجام می شود.
بر این اساس، تعداد کل حجاج در حج تمتع امسال 97 هزار نفر اعلام شده است که روزانه با 8 پرواز به جده و 4 پرواز به مدینه در 274 پرواز به حج اعزام میشوند.
همچنین از تعداد کل پروازها، 141 پرواز از سوی هواپیمایی ماهان و 133 پرواز توسط شرکت ایرانایر انجام میگیرد.
گفتنی است تاریخ برگشت حجاج از 20 آبانماه تا 11 آذرماه از سوی این دو شرکت هواپیمایی انجام میگیرد.
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