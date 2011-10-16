به گزارش خبرنگار مهر، حمامهای تاریخی یکی از میراثهای گذشتگان محسوب می شوند که نمونه های آن در جای جای استان فارس قابل مشاهده است.

این حمامهای تاریخی در خود سبکهای معماری کم نظیری را جای داده که فرصتهای مناسبی را برای حضور گردشگران یا عرصه های مطالعاتی و پژوهشی پیش رو می گذارند.

یکی از این حمامهای تاریخی حمام ملابابا در شهرستان کازرون فارس است که به عنوان یکی از زیباترین حمامهای تاریخی استان محسوب می شود اما روند بی توجهی به این بنا باعث شده که صدمات زیادی در نقاط مختلف آن قابل مشاهده باشد و اکنون متروکه ای از بنا باقی مانده است.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان شهرستان کازرون در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: بی توجهی کامل نسبت به وضعیت یکی از زیباترین حمامهای تاریخی فارس، نه تنها باعث محروم ماندن گردشگران از حضور و استفاده از این فضای تاریخی شده بلکه زمینه مساعدی را برای حضور معتادها در این حمام به وجود آورده است.

محسن عباسپور افزود: تا آنجا که طی سالهای اخیر هزینه ای را که معتادها برای استفاده از حمام تاریخی "ملابابا" صرف کرده اند بیشتر از هزینه ای بوده که سازمان میراث فرهنگی برای استفاده گردشگران از این بنا تخصیص داده است.

سوراخی که معتادان از آن برای ورود به حمام استفاده می کنند

وی ادامه داد: طی سالهای گذشته سازمان میراث فرهنگی تنها توانسته در ورودی این حمام زیبا را با قفل و زنجیر مسدود کند و یک تابلو معرفی برای آن نصب کند اما معتادها برای ورود به این حمام که به دلیل مسدود شدن از سوی سازمان میراث فرهنگی به محلی بکر تبدیل شده، یک نردبام فلزی تهیه کرده و به وسیله آن از یکی از سوراخهای موجود در سقف حمام برای تردد به این بنا استفاده می کنند و با پاکسازی کردن یکی از فضاهای داخلی آن مدتهاست که از این حمام به عنوان محلی امن برای هرگونه استفاده غیرقانونی استفاده می کنند.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان شهرستان کازرون اظهار داشت: این در حالیست که حمام تاریخی ملابابا به رغم دارا بودن بافتی زیبا و وجود گچ بریهای چشم نواز در سقفها و دیوارها، به دلیل بی توجهی مطلق دچار تخریبهای متعددی شده که تداوم چنین وضعیتی، بدون شک در آینده ای نه چندان دور منجر به تخریبهای غیرقابل جبرانی در آن خواهد شد.

نردبامی که معتادان در سقف حمام کار گذاشته اند

عباسپور افزود: فرو ریختن بخشهایی از دیوارها و سقفهای موجود در حمام، جدا شدن قسمتهایی از گچ بریها به دلیل رطوبت بالا، تخریب بخشهایی از کف بنا، تخریب بخشی از تاسیسات آبرسانی موجود در دیوارها و سایر مواردی از این دست از جمله آسیبهایی است که به زیباترین حمام تاریخی کازرون وارد آمده و دامنه این تخریبها زیر چتر بی توجهی ها، همچنان نیز تداوم دارد.

وی گفت: با این حال نه تنها فضای درونی حمام ملابابا چوب بی توجهی دستگاه های ذی ربط را خورده بلکه سطح بیرونی آن نیز با وجود آنکه در معرض دید عموم قرار دارد، وضعیتی بهتر از فضاهای داخلی ندارد تا آنجا که علاوه بر از بین رفتن نمای بیرونی این حمام تاریخی، هیچگونه پوشش حفاظتی در سقف جهت جلوگیری از ورود باران و رطوبت به بنا نیز ایجاد نشده و بازهم تمامی این موارد به تازگی نیز به دلیل انجام عملیات تسطیح در محوطه مقابل این حمام، نزدیک به نیم متر از دیواره بنا به زیر خاک فرو رفته است.

فضای درونی بنا

عباسپور تصریح کرد: حمام تاریخی و زیبای ملابابا، دارای مالک شخصی است و با وجود اینکه بیش از یک دهه از زمان ثبت آن در فهرست آثار ملی می گذرد تاکنون سازمان میراث فرهنگی نه تنها موفق به تملک بنا نشده، بلکه حتی نتوانسته کوچکترین مرمتی را در این بنا انجام دهد تا از این طریق جلو آسیبهای بیشتر گرفته شود.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان شهرستان کازرون ادامه داد: تمام این موارد در حالی وضعیت یکی از زیباترین حمامهای تاریخی فارس را روز به روز با بحرانهای بیشتری مواجه کرده که این بنا در کنار سایر بناهای موجود در بافت تاریخی شهر کازرون روند تخریب سریعتری را در پیش گرفته و با این وجود به جز در سطح بازار کازرون، در سایر قسمتهای موجود در بافت تاریخی شهر، کوچکترین مرمتی برای حفظ شاخصه های تاریخی موجود در بافت قدیمی صورت نگرفته است.

عباسپور گفت: همواره در مطالعات تاریخی و مردم شناسی وجود حمامها در بافتهای شهری به عنوان یکی از المانهای حائز اهمیت قلمداد شده و حفظ آنها در کنار سایر اجزا بافتهای تاریخی می تواند موجب حفظ هویت یک جامعه شود از این رو به نظر می رسد چنانچه دستگاه های مسئول نتوانند اقدام قابل توجه و عملی را جهت جلوگیری از تخریب این بناها و شروع به کار مرمت آنها انجام دهند، هم این آثار تاریخی از بین خواهند رفت و هم بخشی از شاخصه های هویتی اهالی شهر کازرون نیز فرو خواهد ریخت.

وی گفت: نگاهی به وضعیت حمام ملابابا و بسیاری دیگر از آثار تاریخی موجود در بافت شهری کازرون این حقیقت را بیش از هر زمان دیگری نمایان می کند که حفظ هویت یکی از قدیمی ترین شهرهای استان فارس، نیازمند ایجاد یک پایگاه پژوهشی مستقل و متمرکز جهت بررسی، اولویت بندی، مرمت و حفظ شاخصه های تاریخی موجود در سطح شهر کازرون است زیرا شواهد متعددی نشان می دهد در صورت عدم تحقق این مسئله و در صورتی که نتوان بودجه های مناسب را به این بخش تزریق کرد، چیزی جز آوارهای فروریخته از تاریخ شهر کازرون بر جای نمی ماند.

حمام ملابابا در اسفندماه سال 79 و با شماره 3284 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.