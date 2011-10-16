حضورم در تیم والیبال نوجوانان ایران قطعی است/ از عطایی رخصت گرفتم

این مربی والیبال کشورمان که پیش از این حضور در رده‎‌های مختلف تیم‎های ملی را به عنوان مربی تجربه کرده بود در گفتگو با خبرنگار مهر به مذاکراتی که با محمدرضا داورزنی برای برعهده گرفتن هدایت تیم نوجوانان داشت، اشاره کرد و اظهارداشت: با توجه به صحبت‎های انجام شده حضورم در راس این تیم تا حد زیادی نهایی است. فقط حکمم را نگرفتم که فکر می‎کنم آن را هم طی امروز و فردا دریافت خواهم کرد.

وی تصریح کرد: آقای داورزنی روی پشتوانه سازی برای تیم ملی تاکید دارد. پس از مذاکراتی که داشتم، وی به شدت پیگیر انتخاب‎های من برای معرفی دستیارانم بود و اینکه از چه کسانی به عنوان کمک مربی، بدنساز و فیزیوتراپ استفاده خواهم کرد.

مظفری در این مورد که چه گزینه‎هایی را برای همکاری انتخاب کرده است توضیح داد و تصریح کرد: فعلا دو گروه مجزا را برای همکاری در نظر گرفته‎ام. گروه اول ملی‎پوشان پیشین که هم دوره خودم بودند و تجربه مربیگری در تیم‎های پایه را دارند مانند آقایان لاهوتی، دامغانی، لطیف‎زاده، نوری و افشاردوست. گروه دوم هم شامل مربیانی است که تجربه زیادی از مربیگری دارند مانند وزیری، خوشرویی و تبریزی. از میان این افراد همکارانم در کادر فنی تیم نوجوانان را معرفی می‎کنم.

مربی والیبال ایران با اشاره به اینکه تیم نوجوانان با هدایت بهروز عطایی در رقابت‎های اخیر قهرمانی جهان شرکت کرد، یادآور شد: جابه‎جایی مربیان باید با حرمت انجام شد. آنها نباید منتظر باشند تا جای یکدیگر را بگیرند. به همین دلیل هم وقتی از حضورم در تیم نوجوانان تا حدی مطمئن شدم با بهروز عطایی تماس گرفتم تا هم به نوعی از وی رخصت گرفته باشم و هم از کمک‎های فکری و مشاوره‎های وی استفاده کنم.

وی به برنامه‌های در نظرگرفته شده برای آماده‎سازی تیم نوجوانان اشاره کرد و با یادآوری اینکه ایران مهرماه سال آینده در اصفهان میزبان رقابت‌های قهرمانی آسیاست، گفت: خوشبختانه زمان کافی در اختیار دارم. بنابراین پس از اتمام اردوی تیم ملی برای شرکت در جام جهانی ژاپن (آبان‌ماه) اردوهای آماده‎سازی نوجوانان آغاز می‎شود. در این مدت با حضور در شهرستان‌هایی مانند گنبد و آمل کار استعداد یابی را دنبال می‎کنم.

مظفری با بیان اینکه طی هفته جاری مسابقات دانش آموزی قهرمانی آسیا (ارومیه) را نیز از نزدیک پیگیری می‎کند، خاطرنشان کرد: هدف اصلی تیم نوجوانان حضور در رقابت‏های جهانی 2013 است که با کسب مدال طلا، نقره یا برنز آسیا حاصل خواهد شد. البته با توجه به پیشینه‎ای که در آسیا داریم، در رقابت‎های اصفهان هم به دنبال بهترین جایگاه خواهیم بود.