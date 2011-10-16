حضورم در تیم والیبال نوجوانان ایران قطعی است/ از عطایی رخصت گرفتم

این مربی والیبال کشورمان که پیش از این حضور در ردههای مختلف تیمهای ملی را به عنوان مربی تجربه کرده بود در گفتگو با خبرنگار مهر به مذاکراتی که با محمدرضا داورزنی برای برعهده گرفتن هدایت تیم نوجوانان داشت، اشاره کرد و اظهارداشت: با توجه به صحبتهای انجام شده حضورم در راس این تیم تا حد زیادی نهایی است. فقط حکمم را نگرفتم که فکر میکنم آن را هم طی امروز و فردا دریافت خواهم کرد.
وی تصریح کرد: آقای داورزنی روی پشتوانه سازی برای تیم ملی تاکید دارد. پس از مذاکراتی که داشتم، وی به شدت پیگیر انتخابهای من برای معرفی دستیارانم بود و اینکه از چه کسانی به عنوان کمک مربی، بدنساز و فیزیوتراپ استفاده خواهم کرد.
مظفری در این مورد که چه گزینههایی را برای همکاری انتخاب کرده است توضیح داد و تصریح کرد: فعلا دو گروه مجزا را برای همکاری در نظر گرفتهام. گروه اول ملیپوشان پیشین که هم دوره خودم بودند و تجربه مربیگری در تیمهای پایه را دارند مانند آقایان لاهوتی، دامغانی، لطیفزاده، نوری و افشاردوست. گروه دوم هم شامل مربیانی است که تجربه زیادی از مربیگری دارند مانند وزیری، خوشرویی و تبریزی. از میان این افراد همکارانم در کادر فنی تیم نوجوانان را معرفی میکنم.
مربی والیبال ایران با اشاره به اینکه تیم نوجوانان با هدایت بهروز عطایی در رقابتهای اخیر قهرمانی جهان شرکت کرد، یادآور شد: جابهجایی مربیان باید با حرمت انجام شد. آنها نباید منتظر باشند تا جای یکدیگر را بگیرند. به همین دلیل هم وقتی از حضورم در تیم نوجوانان تا حدی مطمئن شدم با بهروز عطایی تماس گرفتم تا هم به نوعی از وی رخصت گرفته باشم و هم از کمکهای فکری و مشاورههای وی استفاده کنم.
وی به برنامههای در نظرگرفته شده برای آمادهسازی تیم نوجوانان اشاره کرد و با یادآوری اینکه ایران مهرماه سال آینده در اصفهان میزبان رقابتهای قهرمانی آسیاست، گفت: خوشبختانه زمان کافی در اختیار دارم. بنابراین پس از اتمام اردوی تیم ملی برای شرکت در جام جهانی ژاپن (آبانماه) اردوهای آمادهسازی نوجوانان آغاز میشود. در این مدت با حضور در شهرستانهایی مانند گنبد و آمل کار استعداد یابی را دنبال میکنم.
مظفری با بیان اینکه طی هفته جاری مسابقات دانش آموزی قهرمانی آسیا (ارومیه) را نیز از نزدیک پیگیری میکند، خاطرنشان کرد: هدف اصلی تیم نوجوانان حضور در رقابتهای جهانی 2013 است که با کسب مدال طلا، نقره یا برنز آسیا حاصل خواهد شد. البته با توجه به پیشینهای که در آسیا داریم، در رقابتهای اصفهان هم به دنبال بهترین جایگاه خواهیم بود.
