سپهری با مهر مطرح کرد: موشک "باور373" قابلیت استفاده در بردهای مختلف را دارد

سرهنگ ابوالفضل سپهری راد معاون طرح و برنامه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه های این قرارگاه اظهار داشت: قرارگاه پدافند هوایی به عنوان متولی بخش دفاع که مجموعه یگانهای عملیاتی پدافند هوایی نیروهای مسلح را در مجموعه کنترل عملیاتی دارد با تبیین چشم انداز بر اساس اولویت و ماموریت های تعریف شده برنامه هایی را بصورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین کرده است و به منظور تحقق این برنامه‌ها و سیاست‌ها اقداماتی را در ابعاد مختلف نیروی انسانی و تجهیزات انجام داده است.

وی با بیان اینکه پروژه سامانه موشکی میان برد مرصاد یکی از پروژه هایی است که بصورت میان مدت دنبال می شد و چندی پیش به بهره برداری رسید، گفت: اهداف کوتاه مدت ما نیزکه شامل بهینه سازی و بومی سازی مجموعه تجهیزات کشور است 90 درصد تحقق یافته است.



معاون طرح و برنامه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) در خصوص برنامه های بلندمدت قرارگاه نیز گفت: اهداف بلند مدت بر اساس نوع ماموریت و تهدید ممکن است پایدار نباشد و تغییر کند.



وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از مولفه های اصلی ما در قرارگاه مقابله با جنگ الکترونیک دشمن است، گفت: به عنوان مثال ما از سامانه های الکترواپتیک که جزء سامانه های غیرفعال ما هستند برای دیدن و دیده نشدن استفاده می کنیم بطوریکه مجموعه سامانه های اکتیو خود را به این سامانه مجهز کرده ایم تا در عین دیدن اهداف متخاصم از نظر آنها مخفی باشیم.



سپهری تصریح کرد: هم اکنون در شبکه پدافند هوایی سامانه هایی بصورت اکتیو و پسیو داریم که قادرند اهداف رادارگریز و یا اهدافی با سطح مقطع کم را کشف و ریجکت کنند.



وی در ادامه در خصوص طراحی، ساخت و تولید انبوه پروژه "باور373" گفت: در آینده ای نزدیک صاحب سامانه ای خواهیم شد که برتراز پیشرفته ترین سامانه های روز دنیا مانند "S-300" خواهد بود.



معاون طرح و برنامه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) اضافه کرد: در پروژه "باور373" تلاش کرده ایم با توجه به تغییر تهدیدات به سامانه ای دست پیدا کنیم که علاوه بر تاکتیکی بودن پاسخگوی تهدیدات در کوتاه برد، میان برد و بلند برد باشد.



وی در پایان با بیان اینکه البته چه این سامانه تا پایان سال به چرخه دفاعی کشور اضافه شود چه نشود ما با سامانه های دیگر خود پاسخگوی هرنوع تهدیدی خواهیم بود، گفت: با این وجود همه تلاش خود را می کنیم تا این سامانه را در حداقل زمان ممکن با تلاش شبانه روزی که تیم های مختلف مشغول کار هستند به شبکه دفاعی کشور اضافه کنیم.