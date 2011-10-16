تحولات منطقه خاورمیانه موضوع اصلی اجلاس سوئیس است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز یکشنبه پیش از عزیمت به سوئیس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قاعدتا کنفرانس بین المجالس سویس علاوه بر متن دارای حواشی است درتشریح اهداف سفر خود گفت: ملاقات با مسوولان پارلمان‌های مختلف در دستور کار ما قرار دارد.

وی ادامه داد: تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مهمترین موضوعات اجلاس بین المجالس سوئیس است.



رئیس مجلس با اشاره به سفر خود به قرقیزستان و تاجیکستان پس از سفربه سوئیس نیز افزود: مذاکره با مسوولان اجرایی قرقیزستان در خصوص روابط دو کشور از اهداف این سفر خواهد بود.

لاریجانی در ادامه با بیان اینکه در سفر سوم خود به تاجیکستان خواهد رفت تصریح کرد: با توجه به روابط خوب ایران و تاجیکستان بحث و تبادل نظر در خصوص گسترش روابط دو کشور و گفت و گو با مسئولان اجرایی تاجیکستان در زمینه سیاسی و اقتصادی از اهداف سفر به این کشور است.

رئیس مجلس تاکید کرد: ‌ قرقیزستان و تاجیکستان از کشورهای هستند که روابط خوبی با آنها داریم و امیدواریم گفتگوهایی موثری در زمینه های مختلف در این سفر انجام شود.

بنابراین گزارش، یکصد و بیست و پنجمین مجمع بین‌المجالس از امروز ۲۴ تا ۲۷ مهرماه در برن سوئیس برگزار می شود و نمایندگان مجالس بیش از ۱۲۰ کشور جهان در آن به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مختلف خواهند پرداخت.

