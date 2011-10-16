سه میلیون تومان هیچ شغلی برای افراد ایجاد نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید خلف موسوی شنبه شب در نشست شورای اشتغال استان خوزستان در واکنش به پرداخت تسهیلات سه میلیون تومانی به متقاضیان کار در استان اظهار کرد: این مبلغ هیچ شغلی برای افراد جویای کار ایجاد نمی کند و تنها یک فرصت شغلی کاذب ایجاد می کند.

وی افزود: این مبلغ ناچیز، تنها تعهدات و بدهی های این افراد را زیاد می کند ولی در عمل هیچ اقدام مثبتی برای این افراد صورت نمی گیرد.



موسوی تصریح کرد: به طور یقین با این مبلغ در اهواز هیچ شغلی یا فعالیتی نمی توان انجام داد به همین دلیل باید در شورای اشتغال، کار کارشناسی صورت بگیرد تا از تعداد این وامها کم و به مبلغ آنها افزوده شود.



رئیس سازمان صنایع و معادن استان خوزستان تاکید کرد: با این کار تنها منابع مالی بانکها مصرف می شود در حالیکه با برنامه ریزی مناسب می توان فعالیتهای بهتری با این تسهیلات و اعتبارات انجام داد.



