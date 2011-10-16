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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۹:۴۶

پس از حمله اوباش به مخالفان؛

پادشاه اردن در مظان اتهام قرار گرفت / انتقاد شدید اخوان از عبدالله دوم

پادشاه اردن در مظان اتهام قرار گرفت / انتقاد شدید اخوان از عبدالله دوم

حمله جمعی از اوباش به تجمع مخالفان اردنی با واکنش شدید احزاب و جریانهای شرکت کننده روبرو شد و اکثر شخصیتهای اردنی شخص پادشاه را مسئول این واقعه دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در تجمع روز گذشته مخالفان اردنی که "احمد عبیدات" نخست وزیر سابق نیز در جمع آنها حضور داشت، دهها نفر زخمی شدند.

حمله اوباش به مخالفان اردنی به حدی بود که برگزار کنندگان نتوانستند آن را ادامه دهند. در نهایت مخالفان اردنی مجبور به نیمه کاره رها کردن گفتگوها درباره آینده کشور و راهبردهای مورد نظر در این زمینه شدند.

البته زمانی که رهبران مخالف به خودروهای خود مراجعه کردند متوجه شدند به اکثر این خودروها توسط اوباش آسیب وارد آمده است.

رهبران مخالف که در جمع آنها برخی از اعضای ارشد اخوان المسلمین، جبهه "حراک الشعبی" و برخی از نظامیان ارشد بازنشسته نیز حضور داشتند پس از حمله اوباش با حضور در کنفرانسی در امان، شخص "عبدالله دوم" پادشاه اردن را مسئول این ناآرامیها دانسته و بر پیگیری مطالبات خود تاکید ورزیدند.

کد مطلب 1434058

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