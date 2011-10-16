سنگ تمام مریوانی ها در روز آخر جشنواره/ اختلاس هم سوژه نمایشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که یکی از دلایل اصلی میزبانی شهر مریوان از برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی که در ششمین دوره عنوان بین المللی هم به خود گرفته بود را باید در میزان استقبال مردم این شهر جستجو کرد که نمایش های اجرا شده در ساعات پایان جشنواره در شنبه شب باعث شد تا بار دیگر همه به این نکته مهم پی ببرند که به راستی زندگی مرزداران مریوانی با تئاتر خیابانی گره خورده است.

ششمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان که از 20 مهر ماه و با حضور بیش از 34 گروه نمایشی در سه بخش مسابقه، جنبی و بین الملل و با حضور شش گروه خارجی آغاز شده بود ظهر یکشنبه و با حضور معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به پایان می رسید و البته در جشنواره ششم آنچه که بیش از دیگر مسائل به چشم می آمد بار دیگر استقبال چشمگیر مردم از نمایش های اجرا شده بود.

در ساعات پایانی جشنواره و با غروب آفتاب، نمایش ها برای بار سوم در معابر عمومی و پارک های شهر مریوان نیز اجرا شد و استقبال مردم این شهر و ارتباط جالب توجه آنها با بازیگران نمایش های مختلف باعث شگفتی هیئت داوران و متولیان برگزاری این جشنواره شد.

دو اجرای سوارکاران از کشور فرانسه و جشن سالگرد از استان البرز شامگاه شنبه در پارک ملت و حاشیه دریاچه زریوار مریوان برگزار شد و استقبال مردمی بار دیگر این مهم را به اثبات رساند که استقبال مردم از تئاتر خیابانی در مریوان به بخشی از برنامه های ثابت و روزمره تبدیل شده و مردم این شهر مرزی به دیدن تئاتر خیابانی آن هم به عنوان مخاطبی فهیم عادت کرده اند.

مسائل مطرح شده در نمایش جشن سالگرد که به همت حوزه هنری استان البرز و به کارگردانی فرامرز قلیچ خانی تهیه شده بود به دلیل مطرح کردن مسائل روز کشور مورد توجه مخاطب و حتی اعضای هیئت داوران قرار گرفت این نوع ارتباط مخاطب و نمایش را می شد در همزادپنداری مردم حاضر در حاشیه زریوار مریوان با بازیگران این نمایش به خوبی حس کرد.

در جشن سالگرد موضوعات و مسائل روز کشور مورد نقد قرار گرفته بود و در داستان از جمع آوری دیش های ماهواره گرفته تا پرداخت یارانه نقدی، برخورد با مزاحمین نوامیس مردم، برخورد با بدحجابها، موج پ ن پ در فضای مجازی و فیس بوک و مهمتر از همه مسئله اختلاس سه هزار میلیارد تومانی با شیوه ای هنرمندانه مورد نقد قرار گرفته بود.