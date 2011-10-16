بدتر شدن اوضاع سیاهپوستان آمریکا / سازمان ملل طرفدار زورگوهاست

"اردشیر عمانی" بنیانگذار"کمیته دوستی ایرانیان مقیم آمریکا " و از مؤسسین سازمان "جنگ علیه ایران را متوقف کنید" در ادامه گفتگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت : در اکتبر 2010 مقاله ای تحت عنوان "چه کسی اینترنت را کنترل می کند" در روزنامه فایننشال تایمز انگلیس منتشر شد که در آن ژنرالی چهارستاره به نام "کیت الکساندر" رئیس فرماندهی سایبری آمریکا، رئیس آژانس امنیت ملی (NSA) و سرویس امنیت مرکزی (CSS) جبهه فضای جهان مجازی را به عنوان جبهه جنگ تلقی می کند.

عمانی افزود: "رابرت گیتس" وزیر دفاع سابق آمریکا نیز سال گذشته فضای سایبری را پنجمین قلمرو عملیات نظامی در امتداد صخره های زمینی، دریایی، فضایی و هوایی خواند که از آن برای پیشبرد مقاصد خود و تهدید سایر کشورهای جهان استفاده می کند. سایبرنت اولین قلمرو نظامی آفریده بشر است که نیازمند فرماندهی جداگانه ای در پنتاگون است و همواره تهدیدهایی علیه کشورهای جهان به گوش می رسد.

این فعال صلح در آمریکا به مهر گفت : در پایان سال 2009 کنگره آمریکا لایحه ای را از مجلس دریافت کرد که در آن برخی از کانالهای ماهواره ای به زبان عربی را از پخش اطلاعات عمومی محروم کرد، زیرا به گفته آنها این کانال ها به زیان منافع آمریکا سخن می گویند.

عمانی تاکید کرد: از 48 سال گذشته تاکنون وضعیت 37 میلیون سیاهپوست و 65 میلیون نفر از مردم آمریکای لاتین بهبود نیافته است و طبق گزارش اداره آمریکا درآمد متوسط هر خانوار آمریکایی 50 هزار دلار در سال است، اما درآمد متوسط خانواده های اسپانیایی و سیاه پوست به ترتیب حدود 68 درصد و 61 درصد جمعیت سفید پوستها است.

وی گفت: نقض حقوق بشر در غرب اشکال متفاوتی را به خود می گیرد؛ در دهه های گذشته درب دانشگاهها به روی مردم سیاهپوست باز نبود و این افراد نمی توانستند در کنار سفیدپوستان به تحصیل بپردازند که این موضوع نشان دهنده دو جامعه کاملا جداگانه در ایالات متحده است.

با وجود اینکه سازمان ملل میراث کشورهای مختلف است اما به نفع آنها عمل نکرده است. 40 درصد هزینه مالی سازمان ملل از سوی آمریکا تامین می شود و ایالات متحده با این اقدام می تواند روسای سازمان ملل را بخرد.

این فعال ضد جنگ افزود: اقلیتهای نژادی و مذهبی در آمریکا تحت فشارهای بسیار زیادی قرار دارند؛ اولین افرادی که شرکتها اخراج می کنند اسپانیایی ها و سیاهپوست ها هستند و در صورت رونق وضعیت اقتصادی آخرین افرادی هستند که استخدام می شوند.

عمانی گفت : در آمریکا اگر قشری از جمعیت بیکار علت ناامیدی، افسردگی و وضعیت اشتغال خود را برای مدتی پیگیری نکند این قشر در شمار بیکاران به شمار نمی آید و نرخ بیکاری واقعی بیشتر از نرخ اعلام شده است. در آمریکا میلیونها نفر برای مدت طولانی بیکار بوده اما نام آنها در فهرست ادارات امنیتی به راحتی یافت می شود؛ بنابراین در مراکز سیاهپوست آمریکا از جمله نیویورک نرخ بیکاری تا حدود 50 درصد می رسد و آمریکا هیچ وقت این رقم ها را اعلام نمی کند.

وی تاکید کرد: حدود 10 میلیون آمریکایی در چنگال قانون بوده و 60 تا 70 درصد زندانهای ایالات متحده را سیاهپوستها و اسپانیایی ها تشکیل می دهند. پدر خانواده در خانوارهای سیاهپوست به طور مرتب در خانه نیست، بلکه در زندانهای این کشور به سر می برد و این موضوع جای تاسف دارد. به همین دلیل سیاهپوست ها وارد بازار سیاه و بخش قاچاق مواد مخدر و انسان می شوند و به فروش نوجوانان 14 و 15 ساله و دختران نیز به روسپیگری روی می آورند.

وی افزود: آمارها در اکتبر 2009 نشان می دهد که نرخ بیکاری بین جمعیت سیاهپوست 15.7 درصد، در میان اسپانیایی ها 13.1 درصد و در میان سفیدپوست ها 9 درصد بوده است که از این آمار می توان تشخیص داد گروههای اقلیتی در زمینه های مختلف بیش از همگان مورد تبعیض شدید قرار می گیرند.

وی افزود: در مدارس و در مناطق سفیدنشین تعداد دانش آموزان هر کلاس از 22 نفر تجاوز نمی کند، اما در میان سیاهپوست ها و اسپانیایی ها تعداد دانش آموزان تا 57 نفر بوده است. در مناطق سفیدنشین 35 هزار دلار بابت آموزش هر دانش آموز هزینه می شود، این در حالی است که در مناطق سیاهپوست بیش از 6 یا 7 دلار هزینه نمی شود و آمار افرادی که ترک تحصیل می کنند و وارد بازار کار و فروش مواد مخدر می شوند به 40 درصد رسیده است.

عمانی گفت : تبعیض نژادی را در قانون و نظام قضایی به وضوح می توان مشاهده کرد، نوجوانان اسپانیایی که به خاطر فقر مجبور به سرقت می شوند، مجازات یک تا سه سال حبس در انتظار آنها است، این در حالی است که مدیر یک شرکت مالی در بازار بورس وال استریت در صورت سرقت حتی شش ماه هم به زندان نمی روند و با کمک وکلای بانفوذ به زودی آزادی می شود.

بر اساس گزارش اداره پلیس شهر نیویورک در سال 2008، 75 درصد افرادی که مورد خشونت پلیس قرار گرفته اند سیاه پوست بوده، 22 درصد اسپانیایی و تنها دو درصد سفید پوست بودند .

وی درباره جانبداری سازمانهای حقوق بشری از اقدامات خشونت آمیز دولت آمریکا گفت : سازمان ملل متحد همیشه طرف زورگوها را گرفته است؛ این سازمان در جنگ کره اعلام کرد که کره شمالی به کره جنوبی حمله کرده و ممالک متمدن باید جلوی این حمله را بگیرند.

بنیانگذار کمیته دوستی ایرانیان مقیم آمریکا افزود: با وجود اینکه سازمان ملل متحد میراث کشورهای مختلف است، اما به نفع آنها عمل نکرده است. 40 درصد هزینه های سازمان ملل از سوی آمریکا تامین می شود و ایالات متحده با این اقدام می تواند روسای سازمان ملل را بخرد.

عمانی تاکید کرد: سازمان تجارت جهانی و دیگر سازمانهای بین المللی در آمریکا فعالیت می کنند و آمریکایی ها افراد خود را در این سازمانها جای داده و تحریمهای مختلفی را علیه ملتهای دیگر به خصوص ایران اعمال می کنند، اما خوشبختانه ایرانی ها وحدت خود را از دست نداده اند.

این فعال ضد جنگ افزود: طبق گزارش وزارت دادگستری آمریکا در پایان سال 2008 به ازای هر 100 هزار سیاهپوست سه هزار و 169 مرد و 149 زن در زندانها محبوس بودند که این نرخ بسیار بالایی است. به عبارت دیگر تعداد مردان محبوس در آن سال به یک میلیون و 194 نفر بالغ می شود و جمعیت زنان سیاه پوست به 56 هزار و 285 نفر رسیده بود.

بنیانگذار کمیته دوستی ایرانیان مقیم آمریکا گفت : هم اکنون تنها 56 هزار و 285 زن سیاه پوست زندانی هستند، بر اساس گزارش اداره پلیس شهر نیویورک در سال 2008، 75 درصد افرادی که مورد خشونت پلیس قرار گرفته اند سیاه پوست بوده، 22 درصد اسپانیایی و تنها دو درصد سفید پوست بودند.

وی افزود : بنا بر گزارش اف بی آی تنها در سال 2008 میزان جنایتهای ناشی از تنفر نژادی و قومی در آمریکا تا سطح هفت هزار و 783 رویداد افزایش پیدا کرد و مردم آمریکا با 4.9 میلیون جنایت خشونت بار، 16.3 میلیون جرایم مالی و 137 هزار سرقت خصوصی روبرو بودند و سالانه به طور متوسط 30 هزار نفربا اسلحه گرم همدیگر را می کشند که می توان گفت خشونت، سرقت، چپاول و غارت در آمریکا به موضوعی عادی تبدیل شده است.