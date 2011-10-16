95 پرونده تخلف در طرح نظارتی ویژه مدارس خراسان جنوبی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا جمیع صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در استان از دهم شهریور ماه اجرا شده است، اظهار داشت: این طرح با تشکیل 95 پرونده تخلف به کار خود پایان داده است.

وی تعداد بازرسی انجام شده در مدت زمان اجرای این طرح را شش هزار و 433مورد عنوان کرد و بیان داشت: از بازرسی های انجام شده در این طرح، 95 مورد پرونده تخلف به ارزش 102 میلیون و 054هزار و910 ریال به ثبت رسیده و جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

جمیع اضافه کرد: طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس به منظور جلوگیری از افزایش غیر قانونی و بدون مجوز قیمت ها و همچنین تعادل در بازار و به منظوررسیدگی ونظارت برنرخ لوازم التحریر، کیف، کفش پوشاک تولید خارجی و داخل بدون استاندارد و بی کیفیت با همکاری اتحادیه های مربوطه اجرا شده است.

وی با بیان اینکه نظارت و کنترل بر قیمت، رسیدگی سریع به شکایات و گزارش های مردمی و جلوگیری از هرگونه کمبود و افزایش غیرمنطقی قیمت ها پس از ادغام با هدف افزایش رضایت عمومی در استان با جدیت دنبال می شود، تاکید کرد: تمامی بازرسان و ناظران افتخاری نیز به منظور پاسخگویی سریع تر به مسایل و مشکلات مردم در این زمینه آماده همکاری هستند.

جمیع ادامه داد: نظارت بر نرخ سرویس های رفت و آمد مدارس و همچنین نحوه عملکرد آموزشگاه ها و مدارس غیرانتفاعی در دریافت شهریه های مصوب با همکاری سازمان آموزش و پرورش در حال برسی است و شهروندان می توانند هرگونه تخلف وشکایت را از طریق شماره تلفن2229999 این سازمان گزارش کنند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان جنوبی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی و غیر صنفی اعم از گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، کم‌ فروشی، حراج غیرقانونی و ... را از طریق سامانه ارتباطی 124 سازمان اطلاع دهند تا سریعا مورد رسیدگی قرار گیرد.