۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۹:۴۳

آق قلا میدان میوه و تره بار ندارد

آق قلا - خبرگزاری مهر: فرماندار آق قلا مشکلات عمده بازار شهرستان را نبود میدان میوه و تره بار ذکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر صبح یکشنبه در بازدیداز بازرگانی شهرستان بر ضرورت و کنترل بیشتر اداره بازرگانی، مجمع امور صنفی و تعزیرات حکومتی تاکید کرد.

وی اظهار داشت: کمیته ویژه ای با حضور بخشداران، شهرداری، اداره بازرگانی، تعزیرات حکومتی و مشاور جوان فرمانداری تشکیل خواهد شد تا نوسانات قیمت بازار را کنترل و گزارش آن هر هفته به فرمانداری ارسال کنند.

کر عنوان کرد: می توان از ظرفیت های بازار هفتگی شهرستان برای کنترل قیمت ها استفاده کرد و پنج شنبه بازار هفتگی آق قلا در صورت نظارت بیشتر می تواند نقش مهمی در کنترل بازار داشته باشد.
 
رئیس اداره بازرگانی آق قلا نیز در این بازدید گزارشی از عملکرد 6 ماهه اول سالجاری و  نحوه نظارت بر بازار توسط بازرسان این اداره را ارائه کرد.
