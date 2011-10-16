اطلاعات راههای استان کرمانشاه به روش موبایل مپینگ ام ام اس برداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا بنی عامریان با اعلام این مطلب که اطلاعات بیش از 300 کیلومتر از راههای استان با استفاده از فناوری موبایل مپینگ برداشت شده است، گفت: استفاده از سیستم‌های تعیین موقعیت جهانی gps در تهیه نقشه و موقعیت اطلاعات و تلفیق سیستم مذکور با سایر سامانه ها نظیر سیستم چند رسانه ای mms mobile mapping system یکی از روش های بهینه برای جمع آوری اطلاعات و تهیه نقشه سر راه و علائم ترافیکی حاشیه آن است.

بنی عامریان لزوم استفاده از سیستم mms یا موبایل مپینگ را در جهت تهیه و به روزرسانی پایگاه اطلاعات توصیفی نقشه و علائم جانبی راهای استان ضروری دانست و گفت: لزوم کنترل و بازبینی وضعیت ظاهری محورها و علائم ترافیکی موجود، بررسی و رفع عوارض حاشیه راه مانند تاسیسات جانبی و معضلات آن، صرفه جویی در وقت و زمان و بروزرسانی اطلاعات راههای استان موجب شد که پیگیری های لازم در خصوص اجرای این سیستم، به طوری جدی دنبال شده و در نهایت به مرحله اجرا درآید.