اظهارات مدیرکل دفتر تبلیغات وزارت ارشاد پس از برکناری

علیرضا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تائید خبر برکناری خود از این سمت گفت: معمولاً احکام انتصاب و برکناری مدیران کل وزارت ارشاد را شخص وزیر صادر می‌کند. البته تا این لحظه حکمی دریافت نکرده‌ام، ولی به من گفته‌اند مراسم تودیع و معارفه عصر امروز در وزارتخانه برگزار می‌شود.

وی در پاسخ به این سئوال که «فکر می‌کنید دلیل برکناری شما چیست؟» افزود: دقیقاً نمی‌دانم ولی این روزها هر اتفاقی می‌افتد، می‌گویند دست جریان انحرافی در کار است، اما این را خوب می‌دانم که شبکه‌های ماهواره‌ای معاند نظام از این اتفاق خیلی خوشحال خواهند شد.

مدیرکل سابق دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد بدون اسم بردن از فرد مشخصی، با بیان اینکه «البته من می‌دانم یک نفر روی این موضوع به صورت ویژه کار و برنامه‌ریزی کرده ست» اضافه کرد: قبل از نشست خبری اخیر هم که من در آن درباره ممنوعیت فعالیت شبکه‌های ماهواره‌ای سخن گفتم، زمزمه‌هایی مبنی بر کنار گذاشتن من از این مسئولیت وجود داشت.

کریمی گفت: من هنوز معتقدم بر اساس قانون اساسی وجود شبکه‌های ماهواره‌ای یعنی مخالفت با قانون سال 1385 مصوب مجلس در این باره؛ آن قانون صراحتاً می‌گوید استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای ممنوع است.

وی افزود: من از اینکه برکنار شده‌ام، ناراحت نیستم؛ از این ناراحتم که 6 سال تجربه را که در نظام مقدس جمهوری اسلامی کسب کرده‌ایم، از دست می‌رود. هر مدیری تا می‌آید تجارب خوبی کسب کند، برکنار می‌شود.

مدیرکل سابق دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد همچنین در پاسخ به اینکه «آیا در جلسه تودیع خودتان شرکت می‌کنید؟» گفت: من مسافرت هستم و نمی‌توانم به جلسه بعدازظهر امروز بروم.