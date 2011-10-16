دستور وزیر ارشاد برای پیگیری علت غیبت ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت

علی زارعی نجفدری، مشاور رئیس‌جمهور و مدیرعامل انتشارات علمی و فرهنگی که در این نمایشگاه حضور یافته با اعلام این موضوع به خبرنگار مهر گفت: شخص وزیر ارشاد، همواره بر لزوم حضور مؤثر و قوی در نمایشگاه‌های مختلف از جمله این نمایشگاه تأکید داشته‌ و سیاست‌هایی هم برای حضور مناسب‌تر از سال‌های پیش، طرح‌ریزی شده بود، اما نمی‌دانم در مقام اجرا چه ناهماهنگی‌ها و مشکلاتی پیش آمده است.

زارعی از گفت‌وگو با دکتر حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مورد خبر داد و افزود: وی، از عدم حضور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی اصلی حضور کشورمان در نمایشگاه‌ بین‌المللی فرانکفورت، ناراحت است و دستوراتی را برای پیگیری موضوع صادر کرده است.

تصویر غرفه ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت که جلوی آن را با دیواری مسدود کرده‌اند

وی که طی روزهای گذشته از نحوه رفتار سفارت ایران در آلمان در موضوع نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت انتقاد کرده بود، گفت: نام جمهوری اسلامی ایران و واقعیت‌های تاریخی و فرهنگی آن، شایسته حضوری منسجم و قوی در چنین نمایشگاه‌هایی است که در این زمینه لازم است سفارتخانه‌های کشورمان، فعالانه عمل کنند.

وی ابراز امیدواری کرد، حساسیت‌هایی که در این زمینه ایجاد شده، موجبات حضور موفق‌تر کشورمان در نمایشگاه‌های مشابه را فراهم کند؛ ضمن آنکه باید اشاره کنم که حدود 20 ناشر ایرانی از بخش‌های دولتی و خصوصی به صورت مستقل و فعالانه در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت حاضر هستند و به نوعی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران را دارند.

مشاور رئیس‌جمهور تأکید کرد: این ناشران، تلاش در خور توجهی را برای معرفی ظرفیت‌های حوزه نشر جمهوری اسلامی ایران نشان داده‌اند.