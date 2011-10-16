غذاها و سوغات محلی ایلام مورد استقبال تهرانی ها قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته فرهنگ و هنر ایلام زمان مناسبی برای نشان داده توانمندیهای بومی و محلی ایلام در تهران بود.

در این بین استقبال مردم از غذاهای بومی و محلی و به خصوص نان محلی بیشتر بود. انواع نان های محلی در استان ایلام رایج است که طرز تهیه های متفاوتی با هم دارند.

نان های پپگ، نان ساجی، نان تنوری، سمون، نان پنجه کش، نان ذرت یا کزگه برخی از این نان ها هستند.

گنمه شیره نیز نوعی خوراکی است که برای تهیه آن مقداری گندم را شسته و به آن شیر و زیره و رازیانه و نمک اضافه می کنند و در ظرفی به مدت چند روز نگه می دارند. سپس آن را از روی صافی عبور می دهند و در نور آفتاب نیمه خشک می کنند. سپس آن را درون ماهی تابه داغ می ریزند و تفت می دهند و مصرف می کنند.

بژی برساق



بژی برساق از شیرینی های معروف محلی و سنتی استان ایلام است که با آرد ، شکر، روغن دان، تخم مرغ، شیر، زیره، رازیانه و زرد جوبه درست می شود.

همه مواد را با هم مخلوط کرده و در روغن سرخ می کنند و روی آن را با شکر تزیین می کنند.

این شیرینی محلی مهمترین سوغات محلی ایلام محسوب می شود که نمایشگاه هفته فرهنگ و هنر ایلام مورد استقبال مردم قرار گرفت.



ترخینه

ترخینه یکی از معروف ترین غذاهای زمستانی مردم ایلام است که برای تهیه آن در اوایل فصل پاییز مقداری شلغم را با برگ آن خرد می کنند و در یک قابلمه بزرگ می پزند. سپس مقداری ماست یا دوغ ترش، آب گوجه فرنگی که قبلاً آن را جوشانده اند، نمک و فلفل و زرد چوبه و ادویه را در آن می ریزند و می گذارند چند روز بماند.

سپس گندم بلغور(که در زبان محلی به آن هروشه می گویند) را به مقدار لازم در آن می ریزند و پس از چند روز که مواد جذب گندم شد و گندم نرم شد، آن را روی برگ پونه که از باغ ها یا کوهستان جمع آوری شده در جلوی آفتاب و در جایی تمیز پهن می کنند وقتی که خشک شد آن را در یک کیسه نخی گذاشته و برای زمستان ذخیره می کنند.