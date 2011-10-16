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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۴

سهراب پور خبرداد:

مذاکره با دانشگاه های نخبه پرور برای شناسایی استعدادهای برتر

مذاکره با دانشگاه های نخبه پرور برای شناسایی استعدادهای برتر

قائم مقام معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه اطلاعات دقیقی از استعدادهای برتر در دانشگاه های کشور وجود ندارد، گفت: برای شناسایی و جمع آوری اطلاعات نخبگان با دانشگاه های نخبه پرور جلساتی را برگزار کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید سهراب پور در نشست هم اندیشی معاونت علمی ریاست جمهوری با استادان و محققان برجسته کشور با بیان اینکه آیین نامه های حمایتی موجود سالهای پیش تدوین شده است، افزود: کارآمد کردن این آیین نامه ها نیاز به بازنگری دارد.

قائم مقام معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به حمایت های این معاونت از استعدادهای برتر، اظهار داشت: در این راستا دو اقدام مهم در دستور کار داریم. یکی از این اقدامات تدوین سند ملی نخبگان است.
 
وی شناسایی نخبگان را از دیگر اقدامات مهم این معاونت نام برد و خاطر نشان کرد: اطلاعاتی که در این زمینه وجود دارد مربوط به 15سال قبل است و از سوی دیگر دانشگاه های کشور اطلاعات درست و دقیقی از نخبگان و استعدادهای برتر خود ندارند.
 
سهراب پور ادامه داد: برای این منظور جلساتی با روسای دانشگاه های نخبه پرور به منظور شناسایی و جمع آوری اطلاعات نخبگان برگزار کردیم.
کد مطلب 1434085

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