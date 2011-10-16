مذاکره با دانشگاه های نخبه پرور برای شناسایی استعدادهای برتر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید سهراب پور در نشست هم اندیشی معاونت علمی ریاست جمهوری با استادان و محققان برجسته کشور با بیان اینکه آیین نامه های حمایتی موجود سالهای پیش تدوین شده است، افزود: کارآمد کردن این آیین نامه ها نیاز به بازنگری دارد.

قائم مقام معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به حمایت های این معاونت از استعدادهای برتر، اظهار داشت: در این راستا دو اقدام مهم در دستور کار داریم. یکی از این اقدامات تدوین سند ملی نخبگان است.

وی شناسایی نخبگان را از دیگر اقدامات مهم این معاونت نام برد و خاطر نشان کرد: اطلاعاتی که در این زمینه وجود دارد مربوط به 15سال قبل است و از سوی دیگر دانشگاه های کشور اطلاعات درست و دقیقی از نخبگان و استعدادهای برتر خود ندارند.



سهراب پور ادامه داد: برای این منظور جلساتی با روسای دانشگاه های نخبه پرور به منظور شناسایی و جمع آوری اطلاعات نخبگان برگزار کردیم.