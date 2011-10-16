بازار زیتون در جوار آزاد راه رشت - قزوین تجمیع شود

صمد مرعشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با ساخت این آزاد راه بازار زیتون شهرستان رودبار در رستم آباد، گنجه، منجیل، لوشان و غیره به شدت آسیب دیده است.

وی با اشاره به اینکه زیتون یک محصول راهبردی و در اقتصاد کشاورزی رودبار و گیلان موثر است، اظهارداشت: ضمن توسعه باغ های زیتون باید بازار فروش این محصول نیز توجه جدی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به پروژه 11 کیلومتر آزاد راه قزوین - رشت در محدوده رودبار که هنوز ساخته نشده است، اشاره کرد و گفت: در اجرای این پروژه کمترین آسیب را باید مردم شهرهای رودبار، منجیل و لوشان متحمل شوند.

وی با تاکید بر اینکه بازار رودبار از مهمترین مراکز توزیع و عرضه زیتون در کشوراست، افزود: حفظ و رونق این بازار نیازمند عزم جدی مسئولان ملی، استانی و محلی است.

مرعشی بر لزوم کنترل و اداره بازار زیتون و جلوگیری از مشکلات احتمالی و رسیدن ضررهای احتمالی به کشاورزان اشاره کرد و افزود: وضعیت تولید زیتون در رودبار از لحاظ کمی و کیفی در بهتر حالت ممکن قرار دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه " کشاورزی محور توسعه است "، یادآورشد: در تمام برنامه ریزی ها این مهم باید مورد توجه باشد.

نماینده مردم رودبار در مجلس با اشاره به شعار جهاد اقتصادی افزود: یکی از مولفه های مهم و موثر توسعه اقتصادی بخش کشاورزی و توسعه تعاونی های روستایی کشاورزی و دامپروری است.

وی با اعلام اینکه برای توسعه روستاها باید ارزش افزوده چرخه اقتصادی کشاورزی را تبیین کرد، اظهارداشت: فنی و حرفه ای باید ظرفیت های آموزشی در روستاها را احصا و دوره های آموزشی برگزارکند تا روستائیان نیز به روش های علمی و فن آوری جدید آشنا و آن را در صنعت کشاورزی و دامداری خود اجرایی کنند.