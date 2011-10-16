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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۹:۵۰

روایت شرمن الکسی از «رقص‌های جنگ» مجوز نشر گرفت

روایت شرمن الکسی از «رقص‌های جنگ» مجوز نشر گرفت

کتاب «رقص‌های جنگ» نوشته شرمن الکسی با ترجمه مجتبی ویسی به زودی منتشر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب 150 صفحه‌ای پس از چند ماه بررسی در اداره کتاب، روز گذشته مجوز نشرش را دریافت کرد.

کتاب «‌رقص‌های جنگ‌» را مجتبی ویسی ترجمه کرده و به زودی از سوی انتشارات مروارید راهی بازار می‌شود.

این کتاب ساختار مشخصی ندارد و آمیخته‌ای است از شعر، داستان، مصاحبه و متن ادبی‌ از و درباره این نویسنده‌ سرخ‌پوست آمریکایی. کتاب «‌رقص‌های جنگ» دربرگیرنده چند ‌داستان کوتاه‌، ‌شعر‌، ‌پرسش‌نامه‌، ‌مصاحبه‌ و ‌خاطره‌ از شرمن الکسی است و در ژانر خاصی قرار نمی‌گیرد اما موضوعاتی مانند بحران هویت، روابط اجتماعی و تنش‌های موجود در برقراری ارتباط میان قشرهای مختلف در جامعه آمریکا، درون‌مایه‌های اصلی آن است.

شرمن الکسی نویسنده، شاعر، فیلم‌ساز و کمدین سرخ‌پوست آمریکایی در سال ‌‌1966 در این کشور به دنیا آمد و هم‌اکنون در سیاتل زندگی می‌کند. او مبانی فرهنگی، مذهبی و فلسفی این جامعه را با زبانی طنز زیر سؤال می‌برد. شرمن الکسی قلمی رها و آزاد دارد و به هر محدوده‌ای وارد می‌شود و از ویژگی‌های نوشته‌هایش، می‌توان به توجه به خود مقوله زبان و بازی با کلمات و عبارات آن اشاره کرد.

کد مطلب 1434089

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