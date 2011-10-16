به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب 150 صفحهای پس از چند ماه بررسی در اداره کتاب، روز گذشته مجوز نشرش را دریافت کرد.
کتاب «رقصهای جنگ» را مجتبی ویسی ترجمه کرده و به زودی از سوی انتشارات مروارید راهی بازار میشود.
این کتاب ساختار مشخصی ندارد و آمیختهای است از شعر، داستان، مصاحبه و متن ادبی از و درباره این نویسنده سرخپوست آمریکایی. کتاب «رقصهای جنگ» دربرگیرنده چند داستان کوتاه، شعر، پرسشنامه، مصاحبه و خاطره از شرمن الکسی است و در ژانر خاصی قرار نمیگیرد اما موضوعاتی مانند بحران هویت، روابط اجتماعی و تنشهای موجود در برقراری ارتباط میان قشرهای مختلف در جامعه آمریکا، درونمایههای اصلی آن است.
شرمن الکسی نویسنده، شاعر، فیلمساز و کمدین سرخپوست آمریکایی در سال 1966 در این کشور به دنیا آمد و هماکنون در سیاتل زندگی میکند. او مبانی فرهنگی، مذهبی و فلسفی این جامعه را با زبانی طنز زیر سؤال میبرد. شرمن الکسی قلمی رها و آزاد دارد و به هر محدودهای وارد میشود و از ویژگیهای نوشتههایش، میتوان به توجه به خود مقوله زبان و بازی با کلمات و عبارات آن اشاره کرد.
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